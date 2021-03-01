Son dakika: Türkiye geneli sokağa çıkma kısıtlaması ve restoran-kafeler için çözüm belli oluyor: Gözler kabinede

Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde, 30 Kasım 2020'de düzenlenen Cumhurbaşkanlığı Kabine Toplantısı'nın ardından Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Kovid-19 ile mücadeleye yönelik yeni tedbirleri açıklamıştı. Bu tedbirler kapsamında hafta içi ve hafta sonları sokağa çıkma yasağı uygulanıyor. Restoran ve kafeler de sadece paket servis ve gel al servis üzerinden hizmet veriyor. Türkiye'nin güçlü br şekilde yürüttüğü koronavirüsle mücadele sürecinin sonucunda azalan sayılar ile beraber normalleşmenin de sinyalleri geldi. Vatandaşların uzun bir süredir merak ettiği sokağa çıkma kısıtlamasının ne zaman biteceği ve restoran-kafelerin açılmasıyla ilgili karar bugün kabine toplantısının ardından belli olacak. İşte son durum...