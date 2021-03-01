Son dakika: Türkiye geneli sokağa çıkma kısıtlaması ve restoran-kafeler için çözüm belli oluyor: Gözler kabinede
Son dakika haberi...Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde, 30 Kasım 2020'de düzenlenen Cumhurbaşkanlığı Kabine Toplantısı'nın ardından Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Kovid-19 ile mücadeleye yönelik yeni tedbirleri açıklamıştı. Bu tedbirler kapsamında hafta içi ve hafta sonları sokağa çıkma yasağı uygulanıyor. Restoran ve kafeler de sadece paket servis ve gel al servis üzerinden hizmet veriyor. Türkiye'nin güçlü bir şekilde yürüttüğü koronavirüsle mücadele sürecinin sonucunda azalan sayılar ile beraber normalleşmenin de sinyalleri geldi. Vatandaşların uzun bir süredir merak ettiği sokağa çıkma kısıtlamasının ne zaman biteceği ve restoran-kafelerin açılmasıyla ilgili karar bugün kabine toplantısının ardından belli olacak. İşte son durum
Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde, 30 Kasım 2020'de düzenlenen Cumhurbaşkanlığı Kabine Toplantısı'nın ardından Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Kovid-19 ile mücadeleye yönelik yeni tedbirleri açıklamıştı. Bu tedbirler kapsamında hafta içi ve hafta sonları sokağa çıkma yasağı uygulanıyor. Restoran ve kafeler de sadece paket servis ve gel al servis üzerinden hizmet veriyor. Türkiye'nin güçlü br şekilde yürüttüğü koronavirüsle mücadele sürecinin sonucunda azalan sayılar ile beraber normalleşmenin de sinyalleri geldi. Vatandaşların uzun bir süredir merak ettiği sokağa çıkma kısıtlamasının ne zaman biteceği ve restoran-kafelerin açılmasıyla ilgili karar bugün kabine toplantısının ardından belli olacak. İşte son durum...
Başkan Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında toplanacak Cumhurbaşkanlığı Kabinesi ikinci kez yeni normale geçişin yol haritasını belirleyecek. Aşılama oranlarının da artması ile kısıtlamalarda esnekliklerin etap etap uygulamaya geçirilmesi düşünülüyor. Ankara ve İstanbul gibi büyük şehirlerde hafta sonu sokağa çıkma kısıtlamaların kaldırılmasının mart ayının ikinci yarısına bırakılacağı konuşuluyor.