Türkiye Filistin için ayağa kalktı! Birçok ilde vatandaşlar bir oldu İsrail'i kınadı: Bebek katilleri hesap verecek

7 Ekim'den bu yana Filistin'de devam eden işgalci İsrail'in katliamı dünya genelinde büyük tepki görmeye devam ediyor. 65 gündür acımasızca devam eden zulmün son bulması için Türkiye'nin dört bir yanından sesler yükseldi. İşgalci İsrail, 10 Aralık Dünya İnsan Hakları Günü kapsamında eş zamanlı bir şekilde protesto edildi. Bursa, Kütahya, İstanbul, Ankara, Çanakkale, Burdur, Samsun ve Yalova'da da vatandaşlar İsrail zulmüne karşı meydanları doldurdu. İşte o görüntüler...