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HAVA DURUMU | Meteoroloji gün gün kar haritasını yayınladı! Bu illerde yaşayanlar dikkat! Bugün hava nasıl? | 10 Aralık 2022 hava durumu

Son dakika hava durumu | Türkiye soğuk hava dalgasının etkisine girdi. Dün Edirne'den başlayan kar yağışı önümüzdeki hafta farklı illerde kendini gösterecek. Meteoroloji Genel Müdürlüğü yayınladığı harita ile bazı illeri gün gün uyardı. Peki İstanbul, İzmir ve Ankara'da hava nasıl? İşte il il hava durumu...

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Giriş Tarihi 10 Aralık 2023, 08:58 Güncelleme 10 Aralık 2023, 08:58
HAVA DURUMU | Meteoroloji gün gün kar haritasını yayınladı! Bu illerde yaşayanlar dikkat! Bugün hava nasıl? | 10 Aralık 2022 hava durumu 1

Türkiye genelinin parçalı ve çok bulutlu, Doğu Akdeniz'in doğusu, Doğu Karadeniz, Doğu Anadolu, Güneydoğu Anadolu'nun kuzeyi, ilk saatlerde Zonguldak, Bartın, Sinop, Samsun ve Ordu çevreleri, öğle saatlerinden sonra Güney ve Kıyı Ege ile Batı Akdeniz'in yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

HAVA DURUMU | Meteoroloji gün gün kar haritasını yayınladı! Bu illerde yaşayanlar dikkat! Bugün hava nasıl? | 10 Aralık 2022 hava durumu 2

Gece saatlerinde Muğla ili ile Antalya'nın batı kıyılarında yer yer kuvvetli olması beklenen yağışların genellikle yağmur ve sağanak, Doğu Karadeniz ve Doğu Anadolu'nun kuzeyinin yüksekleri ile gece saatlerinde Batı Akdeniz'in Toroslar mevkiinde karla karışık yağmur ve kar şeklinde olacağı tahmin ediliyor.

HAVA DURUMU | Meteoroloji gün gün kar haritasını yayınladı! Bu illerde yaşayanlar dikkat! Bugün hava nasıl? | 10 Aralık 2022 hava durumu 3

HAVA SICAKLIĞI VE RÜZGAR

Hava sıcaklığının yurdun batı kesimlerinde mevsim normalleri civarında, doğusunda normallerinin 3-5 derece üzerinde seyretmesi bekleniyor.

Rüzgarın genellikle güney ve doğu, Karadeniz kıyılarında kuzeyli yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette, Batı Karadeniz kıyılarında batı ve kuzeybatı, Orta ve Doğu Karadeniz'in iç kesimlerinde güneybatı yönlerden yer yer kuvvetli (40-60 km/saat) eseceği tahmin ediliyor.

KUVVETLİ YAĞIŞ UYARISI

Yağışların gece saatlerinde Muğla ili ile Antalya'nın batı kıyılarında yer yer kuvvetli olması beklendiğinden meydana gelebilecek su baskını, ulaşımda aksamalar, vb olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır.

KUVVETLİ RÜZGAR UYARISI

Rüzgarın Batı Karadeniz kıyılarında batı ve kuzeybatı, Orta ve Doğu Karadeniz'in iç kesimlerinde güneybatı yönlerden yer yer kuvvetli (40-60 km/saat) esmesi beklendiğinden yaşanabilecek olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır.

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