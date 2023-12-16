AFAD tarih verdi, sarı kodla uyardı! Pazar gecesi 23.59'a kadar yaşanacak İstanbul ile birlikte o illeri de vuruyor

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Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün son açıklamalarına göre, yurdun büyük bir bölümünü etkileyecek yeni hava olayları bekleniyor. Bu gece itibarıyla başlayacak yağış ve soğuk hava dalgasının, yarın sabah İstanbul'da etkili olması ve 3 gün süreceği tahmin ediliyor. İstanbul dahil birçok kentte sıcaklıkların 10 derece birden düşmesi bekleniyor. Meteoroloji Danışmanı Prof. Dr. Orhan Şen, konuyla ilgili detaylı bilgiler verdi.