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AFAD tarih verdi, sarı kodla uyardı! Pazar gecesi 23.59'a kadar yaşanacak İstanbul ile birlikte o illeri de vuruyor

Türkiye, art arda yaşanan doğal afetlerle mücadele etmeye devam ederken, yetkili ekipler bir kez daha teyakkuz durumuna geçti. Son zamanlarda özellikle meteorolojik olaylar konusunda ciddi uyarılar yapılıyor. Meteoroloji İstanbul başta olmak üzere 7 şehir için sarı ve turuncu uyarı yayınladı.

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Giriş Tarihi 16 Aralık 2023, 14:23 Güncelleme 16 Aralık 2023, 14:23
AFAD tarih verdi, sarı kodla uyardı! Pazar gecesi 23.59’a kadar yaşanacak İstanbul ile birlikte o illeri de vuruyor 1

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün son açıklamalarına göre, yurdun büyük bir bölümünü etkileyecek yeni hava olayları bekleniyor. Bu gece itibarıyla başlayacak yağış ve soğuk hava dalgasının, yarın sabah İstanbul'da etkili olması ve 3 gün süreceği tahmin ediliyor. İstanbul dahil birçok kentte sıcaklıkların 10 derece birden düşmesi bekleniyor. Meteoroloji Danışmanı Prof. Dr. Orhan Şen, konuyla ilgili detaylı bilgiler verdi.

AFAD tarih verdi, sarı kodla uyardı! Pazar gecesi 23.59’a kadar yaşanacak İstanbul ile birlikte o illeri de vuruyor 2

AFAD Ekiplerinin Teyakkuz Durumu ve Yapılan Hazırlıklar

AFAD ekipleri, Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün uyarıları doğrultusunda teyakkuz durumuna geçti. Özellikle sel ve fırtına uyarısı yapılan illerde, riskli bölgelerde yaşayan milyonlarca kişinin cep telefonlarına AFAD ve valilikler tarafından uyarı mesajları gönderildi.

AFAD tarih verdi, sarı kodla uyardı! Pazar gecesi 23.59’a kadar yaşanacak İstanbul ile birlikte o illeri de vuruyor 3

Yoğun Sağanak Yağış ve Sel Beklenen İller

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün tahminlerine göre, bu gece itibarıyla Edirne ve Kırklareli'nde; 15 Aralık Cuma sabahından itibaren İstanbul, Tekirdağ ve Çanakkale'de; Cuma öğleden sonra Balıkesir ve Bursa çevrelerinde kuvvetli sağanak yağışlar bekleniyor.

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