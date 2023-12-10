Türkiye Filistin için ayağa kalktı! Bir çok ilde vatandaşlar bir oldu İsrail'i kınadı: Bebek katilleri hesap verecek

7 Ekim'den bu yana Filistin'de devam eden işgalci İsrail'in katliamı dünya genelinde büyük tepki görmeye devam ediyor. 65 gündür acımasızca devam eden zulmün son bulması için Türkiye'nin dört bir yanından sesler yükseldi. İşgalci İsrail, 10 Aralık Dünya İnsan Hakları Günü kapsamında eş zamanlı bir şekilde protesto edildi. Bursa, Kütahya, İstanbul, Ankara, Çanakkale, Burdur, Samsun ve Yalova'da da vatandaşlar İsrail zulmüne karşı meydanları doldurdu. İşte o görüntüler...
İSTANBUL
İHH başta olmak üzere 10 sivil toplum kuruluşunun öncülüğünde binlerce kişi İsrail'in Gazze'de yaptığı soykırımı protesto etmek ve Gazze halkının yanında olmak için Beyazıt Meydanı'ndan Ayasofya Cami'ne kadar yürüdü. 7 Ekim'den buyana Gazze'de kadın çocuk bebek demeden 17 binin üzerinde insanı katleden İsrail'in saldırılarını protesto etmek için İHH öncülüğünde 10 sivil toplum kuruluşu, Beyazıt Meydanı'nda bir araya geldi.
Ellerinde Türk ve Filistin bayrağıyla toplanan binlerce kişi, Beyazıt Meydanı'ndan Ayasofya Cami'ne kadar yürüdü. Grup sık sık, "Katil İsrail" diye slogan attı. İsrail'in öldürdüğü bebekleri göz önüne sermek için grubun önünde bir çocuk tarafından kanlı kefene sarılmış çocuk cenazesi temsili taşındı.