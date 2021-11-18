Türkiye Ermeni Kilisesi din görevlilerinden Başrahip Tatul Anuşyan son yolculuğuna uğurlandı

Tanrı'nın aklındaki planı farkına varmalı ve ona göre yaşamalıyız. Hayatı bitişinden okumalıyız. Hayr Tatul öyle yaptı. Hastalığı süresince hiçbir zaman olmadığı kadar aktif olmak istiyordu. 'Daha ölmedim, yapacak şeylerim var.' diyordu. Acının nasıl yaşanması gerektiğini gösterdi. Söylenmedi. Eyüp gibi yaşadı acısını. İnsanın karakteri hayatının özetidir. İletişimci ruhu vardı, mükemmeliyetçi idi. Patrikhane'nin ikincisi kişisi oldu. Kalem müdürüydü, öğretmendi, vaizdi. Çalışkan bir ruh idi.