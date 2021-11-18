Türkiye Ermeni Kilisesi din görevlilerinden Başrahip Tatul Anuşyan son yolculuğuna uğurlandı
Türkiye Ermenileri Patrikliği Ruhani Meclis Başkanı ve Özel Kalem Müdürü Başrahip Tatul Anuşyan'ın cenazesi, Kumkapı Meryem Ana Patriklik Kilisesi'nde düzenlenen cenaze töreninin ardından Şişli Ermeni Mezarlığı'nda defnedildi.
Türkiye Ermenileri Patrikliği Ruhani Meclis Başkanı ve Özel Kalem Müdürü Başrahip Tatul Anuşyan, son yolculuğuna uğurlandı.
Başrahip Tatul Anuşyan için Kumkapı Meryem Ana Patriklik Kilisesi'nde saat 10.15'te başlayan cenaze törenini Türkiye Ermenileri Patriği Sahak Maşalyan yönetti.
Maşalyan, törende yaptığı konuşmada, şunları söyledi: "Kutsal kitabımızda güneşin altında her şeyin bir zamanı olduğunu yazar. Hayr Tatul kardeşimiz için ölmenin zamanıdır. 55 yıl yaşama zamanı idi. Bizler için gözyaşı ve ayrılık zamanı. Yavaş yavaş unutacağız. Tarihin tozlu sayfalarında o da yerini alacak. İnsanlardan gelen övgüyü arayın. Ama kutsal kitap 'Tanrı'dan gelen övgüyü arayın.' der.
Tanrı'nın aklındaki planı farkına varmalı ve ona göre yaşamalıyız. Hayatı bitişinden okumalıyız. Hayr Tatul öyle yaptı. Hastalığı süresince hiçbir zaman olmadığı kadar aktif olmak istiyordu. 'Daha ölmedim, yapacak şeylerim var.' diyordu. Acının nasıl yaşanması gerektiğini gösterdi. Söylenmedi. Eyüp gibi yaşadı acısını. İnsanın karakteri hayatının özetidir. İletişimci ruhu vardı, mükemmeliyetçi idi. Patrikhane'nin ikincisi kişisi oldu. Kalem müdürüydü, öğretmendi, vaizdi. Çalışkan bir ruh idi.