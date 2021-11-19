HAVA DURUMU | Kar geliyor! Hava sıcaklıkları 8 derece düşecek!
Hava nasıl olacak? sorusunun yanıtı hafta sonu plan yapacaklar için araştırılırken Meteoroloji'den flaş bir açıklama geldi. Meteoroloji'den gelen son dakika tahminlerine göre, İç Ege, İç Anadolu ve Karadeniz'de 4 ila 8 derece azalacağı diğer yerlerde önemli bir değişiklik olmayacağı tahmin ediliyor. Peki İstanbul, İzmir ve Ankara'da hava nasıl olacak? İşte il il hava durumu
19.11.2021 08:16
- Son Güncelleme: 19.11.2021 08:16
Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre; Ülkemiz genelinin parçalı ve yer yer çok bulutlu, Marmara'nın doğusu, Batı Akdeniz kıyıları, İç Anadolu, Batı ve Orta Karadeniz, Doğu Karadeniz kıyıları, Güneydoğu Anadolu'nun batısı ile Kütahya, Gümüşhane ve Malatya çevrelerinin yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.
BÖLGELERİMİZDE HAVA
MARMARA
Parçalı ve yer yer çok bulutlu, doğusunun sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.
EDİRNE °C, 11°C
Parçalı bulutlu
İSTANBUL °C, 12°C
Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak yağışlı
KIRKLARELİ °C, 11°C
Parçalı ve yer yer çok bulutlu
KOCAELİ °C, 12°C
Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak yağışlı