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Haberler Güncel HAVA DURUMU | Kar geliyor! Hava sıcaklıkları 8 derece düşecek!

HAVA DURUMU | Kar geliyor! Hava sıcaklıkları 8 derece düşecek!

Hava nasıl olacak? sorusunun yanıtı hafta sonu plan yapacaklar için araştırılırken Meteoroloji'den flaş bir açıklama geldi. Meteoroloji'den gelen son dakika tahminlerine göre, İç Ege, İç Anadolu ve Karadeniz'de 4 ila 8 derece azalacağı diğer yerlerde önemli bir değişiklik olmayacağı tahmin ediliyor. Peki İstanbul, İzmir ve Ankara'da hava nasıl olacak? İşte il il hava durumu

19.11.2021 08:16 - Son Güncelleme: 19.11.2021 08:16
HAVA DURUMU | Kar geliyor! Hava sıcaklıkları 8 derece düşecek!

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre; Ülkemiz genelinin parçalı ve yer yer çok bulutlu, Marmara'nın doğusu, Batı Akdeniz kıyıları, İç Anadolu, Batı ve Orta Karadeniz, Doğu Karadeniz kıyıları, Güneydoğu Anadolu'nun batısı ile Kütahya, Gümüşhane ve Malatya çevrelerinin yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

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HAVA DURUMU | Kar geliyor! Hava sıcaklıkları 8 derece düşecek!

Yağışların; genellikle yağmur ve sağanak, Batı Karadeniz'in iç kesimlerinin yükseklerinde karla karışık yağmur ve yer yer kar şeklinde olması bekleniyor. Rüzgarın; Kıyı Ege'de kuzey ve kuzeybatı yönlerden kuvvetli (40-60 km/sa) olarak eseceği tahmin ediliyor.

HAVA DURUMU | Kar geliyor! Hava sıcaklıkları 8 derece düşecek!

HAVA SICAKLIĞI: İç Ege, İç Anadolu ve Karadeniz'de 4 ila 8 derece azalacağı diğer yerlerde önemli bir değişiklik olmayacağı tahmin ediliyor.

RÜZGAR: Genellikle kuzey yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette, Kıyı Ege'de kuzey ve kuzeybatı yönlerden kuvvetli (40-60 km/sa) olarak esmesi bekleniyor.

HAVA DURUMU | Kar geliyor! Hava sıcaklıkları 8 derece düşecek!

UYARILAR

KUVVETLİ RÜZGAR UYARISI: Rüzgarın; Kıyı Ege'de kuzey ve kuzeybatı yönlerden kuvvetli (40-60 km/sa) olarak esmesi beklendiğinden yaşanabilecek olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır.

HAVA DURUMU | Kar geliyor! Hava sıcaklıkları 8 derece düşecek!

BÖLGELERİMİZDE HAVA

MARMARA

Parçalı ve yer yer çok bulutlu, doğusunun sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

EDİRNE °C, 11°C

Parçalı bulutlu

İSTANBUL °C, 12°C

Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak yağışlı

KIRKLARELİ °C, 11°C

Parçalı ve yer yer çok bulutlu

KOCAELİ °C, 12°C

Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak yağışlı

SON DAKİKA