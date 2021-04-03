Türkiye Değişim Partisi’nin programında maskesiz mesafesiz halay

'GENÇLERİN KALBİ ANTALYA'DA'

Türk gencinin kalbinin şu an Antalya'da attığını belirten Mustafa Sarıgül, "Gençliğimiz, duyarlı ve çalışkan, mert ve atılgandır, bu gençlerimizin yolu açıktır, değişim gençleri, bizim geleceğimizdir. Gençlerimiz, bu ülkenin meydanlarında, sokaklarında, caddelerinde, tarlada, bahçede, ifadelerini özgürce anlatacaklar. Siyasi görüşünüz ne olursa olsun, bütün gençleri ülkemizin gururu ve geleceği olarak görüyorum" diye konuştu.



