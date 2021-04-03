Türkiye Değişim Partisi’nin programında maskesiz mesafesiz halay
Son dakika haberine göre Mustafa Sarıgül'ün Genel Başkan olduğu Türkiye Değişim Partisi'nin (TDP) kapalı spor salonunda düzenlenen 'Değişim Kadınları ve Değişim Gençleri Antalya'da Buluşuyor' programında koronavirüs tedbirlerine uyulmaması dikkat çekti. Birçok kişinin maske takmadığı ya da çenesinin altına indirdiği programda, türküler eşliğinde halay çekildi.
TDP'nin 'Değişim Kadınları ve Değişim Gençleri Antalya'da Buluşuyor' programı, Muratpaşa ilçesindeki bir otelde yapıldı. Programa TDP Genel Başkanı Mustafa Sarıgül, Kadın Kolları Genel Başkanı Canan Ceylan, Gençlik Kolları Başkanı Onurcan Yazıcı, Antalya İl Başkanı Arman Karadağ, Kadın Kolları İl Başkanı Saliha Seyirci, TDP MYK üyeleri ile Türkiye genelindeki kadın ve gençlik kolları başkanları katıldı. Kapalı spor salonunda yapılan program öncesi kadınlar, türküler eşliğinde halay çekti. Programda, sosyal mesafe ve maske kuralına uyulmadığı görüldü.
'GENÇLERİN KALBİ ANTALYA'DA'
Türk gencinin kalbinin şu an Antalya'da attığını belirten Mustafa Sarıgül, "Gençliğimiz, duyarlı ve çalışkan, mert ve atılgandır, bu gençlerimizin yolu açıktır, değişim gençleri, bizim geleceğimizdir. Gençlerimiz, bu ülkenin meydanlarında, sokaklarında, caddelerinde, tarlada, bahçede, ifadelerini özgürce anlatacaklar. Siyasi görüşünüz ne olursa olsun, bütün gençleri ülkemizin gururu ve geleceği olarak görüyorum" diye konuştu.