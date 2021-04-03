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SON DAKİKA: Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar ve TSK komuta kademesi 1995 rakımlı Namaz Dağı'nda

Son dakika haberleri... Dün Türkiye'nin en batısında bulunan Çanakkale'ye bağlı Gökçeada'da "Rüzgar Alayı" olarak bilinen komando birliğinde inceleme ve denetlemelerde bulunan Milli Savunma Bakanı Akar, TSK komuta kademesi ile Şırnak'taki 1995 rakımlı Namaz Dağı'nda terörle mücadele kapsamında alınan tedbirleri inceledi. Akar ve komutanlar, 23. Piyade Tümen Komutanlığı Harekat Merkezi'nde, sınır hattı ve ötesinde görev yapan birlik komutanlarıyla toplantı yaptı. Cudi ve Gabar'ın arasında kalan, terörle mücadele operasyonlarında önemli bir yere sahip Namaz Dağı bölgesindeki jandarma komando taburunda incelemelerde bulunan Akar, görevlerindeki başarılarından dolayı jandarma birliklerini tebrik etti. Bakan Akar yaptığı açıklamada şunları söyledi "Mehmetçiğin nefesi teröristlerin ensesinde. Operasyonlarımız artan bir şiddetle devam edecek. (Sincar ve Mahmur'daki terör unsurları) Bir an önce etkisiz hale getirilmesi için yapılması gerekenlerin en kısa sürede yapılmasını bekliyoruz"

03.04.2021 11:55 - Son Güncelleme: 03.04.2021 16:54
SON DAKİKA: Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar ve TSK komuta kademesi 1995 rakımlı Namaz Dağı'nda

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, beraberindeki Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK) komuta kademesi ile geceyi Şırnak'ta geçirdi ve 1995 rakımlı Namaz Dağı'na çıkarak terörle mücadele kapsamında alınan tedbirleri inceledi.

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SON DAKİKA: Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar ve TSK komuta kademesi 1995 rakımlı Namaz Dağı'nda

Akar, beraberinde Genelkurmay Başkanı Orgeneral Yaşar Güler, Kara Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Ümit Dündar, Deniz Kuvvetleri Komutanı Oramiral Adnan Özbal ve Hava Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Hasan Küçükakyüz ile dün Gökçeada'daki komando birliğinde yaptığı inceleme ve denetlemelerinin ardından Şırnak'a geldi.

SON DAKİKA: Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar ve TSK komuta kademesi 1995 rakımlı Namaz Dağı'nda

Geceyi 23. Piyade Tümen Komutanlığında geçiren Akar ve TSK komuta kademesi, Namaz Dağı'na çıkarak terörle mücadele kapsamında alınan tedbirleri inceledi.

SON DAKİKA: Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar ve TSK komuta kademesi 1995 rakımlı Namaz Dağı'nda

Cudi ve Gabar'ın arasında kalan, terörle mücadele operasyonlarında önemli bir yere sahip Namaz Dağı bölgesindeki jandarma komando taburunda incelemelerde bulunan Akar, görevlerindeki başarılarından dolayı jandarma birliklerini tebrik etti.

SON DAKİKA: Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar ve TSK komuta kademesi 1995 rakımlı Namaz Dağı'nda

Akar, beraberindeki komutanlarla sabah saatlerinde ise 23. Piyade Tümen Komutanlığının Harekat Merkezi'ne geldi. Akar ve TSK komuta kademesi burada sınır hattı ve ötesinde çalışan birlik komutanlarıyla toplantı yaptı.