SON DAKİKA: Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar ve TSK komuta kademesi 1995 rakımlı Namaz Dağı'nda
Son dakika haberleri... Dün Türkiye'nin en batısında bulunan Çanakkale'ye bağlı Gökçeada'da "Rüzgar Alayı" olarak bilinen komando birliğinde inceleme ve denetlemelerde bulunan Milli Savunma Bakanı Akar, TSK komuta kademesi ile Şırnak'taki 1995 rakımlı Namaz Dağı'nda terörle mücadele kapsamında alınan tedbirleri inceledi. Akar ve komutanlar, 23. Piyade Tümen Komutanlığı Harekat Merkezi'nde, sınır hattı ve ötesinde görev yapan birlik komutanlarıyla toplantı yaptı. Cudi ve Gabar'ın arasında kalan, terörle mücadele operasyonlarında önemli bir yere sahip Namaz Dağı bölgesindeki jandarma komando taburunda incelemelerde bulunan Akar, görevlerindeki başarılarından dolayı jandarma birliklerini tebrik etti. Bakan Akar yaptığı açıklamada şunları söyledi "Mehmetçiğin nefesi teröristlerin ensesinde. Operasyonlarımız artan bir şiddetle devam edecek. (Sincar ve Mahmur'daki terör unsurları) Bir an önce etkisiz hale getirilmesi için yapılması gerekenlerin en kısa sürede yapılmasını bekliyoruz"
03.04.2021 11:55
- Son Güncelleme: 03.04.2021 16:54
Akar, beraberinde Genelkurmay Başkanı Orgeneral Yaşar Güler, Kara Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Ümit Dündar, Deniz Kuvvetleri Komutanı Oramiral Adnan Özbal ve Hava Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Hasan Küçükakyüz ile dün Gökçeada'daki komando birliğinde yaptığı inceleme ve denetlemelerinin ardından Şırnak'a geldi.