İlk ray kaynağı bugün yapıldı! Sabiha Gökçen Havalimanı metroyla Kadıköy'e kesintisiz bağlanıyor
İstanbul için dev bir hizmet daha hayata geçiriliyor. Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, inşai faaliyetlerinin yüzde 91'i tamamlanan ve ilk ray kaynağı bugün yapılan Pendik Tavşantepe- Sabiha Gökçen Havalimanı metro hattında çalışmaların süratle devam ettiğini belirterek, hattın tamamlanmasıyla havalimanı ile Kadıköy arasında kesintisiz ulaşım sağlanacağını bildirdi. Karaismailoğlu, "7,4 kilometre uzunlukta olan ve 4 istasyonu bulunan bu hatta saatte tek yönde 70 bin yolcu seyahat edebilecek" dedi.
Karaismailoğlu, hareketliliğin ülke içinde ve Türkiye'nin bulunduğu bölgede akıcı bir şekilde sağlanması için stratejik bir yol haritası dahilinde çalışmaları titizlikle sürdürdüklerini, Ulaşım Master Planı, Lojistik Ana Planı ve 2023 Stratejik Planı doğrultusunda çalışmaları sürdürdüklerini, Türkiye'yi dünya ile ulaşımın her modunda bağlayacak, şehirler arasında erişilebilirliği artıracak bir hareketlilik altyapısını oluşturduklarını söyledi.
Demiryolu Reformu'ndan, Bakü-Tiflis-Kars demir yolu hattından, yüksek hızlı tren hatlarından, raylı sistemlerin artırılmasından bahseden Karaismailoğlu, bakanlık tarafından yapımı tamamlanarak işletmeye açılan toplam 312 kilometrelik raylı sistem hattında yılda 2 milyar 393 milyona yakın yolcu taşındığını, ülke genelinde yapımı devam eden 11 raylı sistem hattının toplam uzunluğunun 147 kilometre olduğunu bildirdi.
İstanbul'a bugüne dek 80 kilometrelik kent içi raylı sistem kazandırdıklarını kaydeden Karaismailoğlu, "Devam ettiğimiz 5 önemli metro hattının toplam uzunluğu tam 91 kilometredir. Çok yakında yapımına başlayacağımız iki metro hattı da 13,5 kilometre uzunluğundadır. Projelerimiz tamamlandığında, İstanbul'un kent içi raylı sistemlerinin yarısını bakanlığımız yapmış olacaktır." diye konuştu.