İlk ray kaynağı bugün yapıldı! Sabiha Gökçen Havalimanı metroyla Kadıköy'e kesintisiz bağlanıyor

Karaismailoğlu, hareketliliğin ülke içinde ve Türkiye'nin bulunduğu bölgede akıcı bir şekilde sağlanması için stratejik bir yol haritası dahilinde çalışmaları titizlikle sürdürdüklerini, Ulaşım Master Planı, Lojistik Ana Planı ve 2023 Stratejik Planı doğrultusunda çalışmaları sürdürdüklerini, Türkiye'yi dünya ile ulaşımın her modunda bağlayacak, şehirler arasında erişilebilirliği artıracak bir hareketlilik altyapısını oluşturduklarını söyledi.