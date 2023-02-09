Bir bölge yerle bir! Kahramanmaraş depremi sonrası korkunç manzara! Uydudan yeni yıkım manzaraları
Kahramanmaraş depremi | Türkiye, Kahramanmaraş'ta meydana gelen 7,7 ve 7,6'lık depremlerle yasa boğulurken, bölgeye ait yeni uydu görüntüleri de geldi. Uydudan çekilen görüntüler, korkunç manzarayı da bir kez daha gözler önüne serdi. İşte detaylar...
09.02.2023 09:55 - Son Güncelleme: 09.02.2023 10:21
Türkiye 6 Şubat'ta arka arkaya meydana gelen depremlerle sarsılırken arama kurtarma çalışmaları da devam ediyor.
Uydudan çekilen fotoğraflarda Kahramanmaraş, Adıyaman, Antakya, Gaziantep, Osmaniye'de son durum görülüyor.