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Bir bölge yerle bir! Kahramanmaraş depremi sonrası korkunç manzara! Uydudan yeni yıkım manzaraları

Kahramanmaraş depremi | Türkiye, Kahramanmaraş'ta meydana gelen 7,7 ve 7,6'lık depremlerle yasa boğulurken, bölgeye ait yeni uydu görüntüleri de geldi. Uydudan çekilen görüntüler, korkunç manzarayı da bir kez daha gözler önüne serdi. İşte detaylar...

takvim.com.tr
09.02.2023 09:55 - Son Güncelleme: 09.02.2023 10:21
Bir şehir yerle bir! Kahramanmaraş depremi sonrası korkunç manzara! Yıkım uydudan görüntülendi

Türkiye 6 Şubat'ta arka arkaya meydana gelen depremlerle sarsılırken arama kurtarma çalışmaları da devam ediyor.

GALERİ DEVAM EDİYOR
Bir şehir yerle bir! Kahramanmaraş depremi sonrası korkunç manzara! Yıkım uydudan görüntülendi

Enkaz altında yardım bekleyen vatandaşları kurtarmak için uluslararası ekipler de duruma müdahale ederken İngiliz haber ajansı Reuters'ın paylaştığı görüntüler bölgede durumun boyutunu gözler önüne seriyor.

Bir şehir yerle bir! Kahramanmaraş depremi sonrası korkunç manzara! Yıkım uydudan görüntülendi

Reuters haber ajansının uydu görüntüleme şirketi Maxar'dan aldığı görüntülerde yıkımın boyutu ortaya çıkıyor.

Bir şehir yerle bir! Kahramanmaraş depremi sonrası korkunç manzara! Yıkım uydudan görüntülendi

Uydudan çekilen fotoğraflarda Kahramanmaraş, Adıyaman, Antakya, Gaziantep, Osmaniye'de son durum görülüyor.

Bir şehir yerle bir! Kahramanmaraş depremi sonrası korkunç manzara! Yıkım uydudan görüntülendi

Birçok binanın yıkıldığı şehirlerde stadyumlara çadırlar kurulduğu görülüyor.

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