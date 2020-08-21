Her şey böyle başladı! İşte tarihi eksen değişikliğinin kronolojisi
Başkan Erdoğan tüm Türkiye ile dünyanın merakla beklediği büyük müjdeyi açıkladı. Türkiye, tarihinin en büyük doğal gaz keşfini Karadeniz'de gerçekleştirdi. Fatih Sondaj gemimiz 20 Temmuz 2020'de Tuna-1'de başladığı çalışmasında 320 milyar metreküp doğal gaz rezervi keşfetti. İşte tarihi eksen değişikliğinin kronolojisi...
21.08.2020 15:48
- Son Güncelleme: 21.08.2020 15:51
Her şey 6 Nisan 2017'de Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak'ın o tarihi konuşmasıyla başladı...
6 NİSAN 2017
MİLLİ ENERJİ VE MADEN POLİTİKASI TOPLANTISI
"Tarihimizdeki ilk defa inşallah bu yıl alımını gerçekleştireceğimiz arama sondaj gemisiyle yılda en az Karadeniz'de 2 tane Akdeniz'de 2 tane her yıl kuyu kazacağız"
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