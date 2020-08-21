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Her şey böyle başladı! İşte tarihi eksen değişikliğinin kronolojisi

Başkan Erdoğan tüm Türkiye ile dünyanın merakla beklediği büyük müjdeyi açıkladı. Türkiye, tarihinin en büyük doğal gaz keşfini Karadeniz'de gerçekleştirdi. Fatih Sondaj gemimiz 20 Temmuz 2020'de Tuna-1'de başladığı çalışmasında 320 milyar metreküp doğal gaz rezervi keşfetti. İşte tarihi eksen değişikliğinin kronolojisi...

21.08.2020 15:48 - Son Güncelleme: 21.08.2020 15:51
İşte tarihi eksen değişikliğinin kronolojisi

Her şey 6 Nisan 2017'de Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak'ın o tarihi konuşmasıyla başladı...

6 NİSAN 2017

MİLLİ ENERJİ VE MADEN POLİTİKASI TOPLANTISI

"Tarihimizdeki ilk defa inşallah bu yıl alımını gerçekleştireceğimiz arama sondaj gemisiyle yılda en az Karadeniz'de 2 tane Akdeniz'de 2 tane her yıl kuyu kazacağız"

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İşte tarihi eksen değişikliğinin kronolojisi

9 HAZİRAN

TPAO BARBAROS HAYRETTİN PAŞA GEMİSİ ZİYARETİ

'Türkiye olarak biz artık büyük güçlü Türkiye diyorsak bu alanda da kendi mühendislerimiz gemilerimiz, arama sondaj platformlarımızla olmak zorundayız. İnşallah bunun bir neticesi noktasında da önemli adımlar atacağız'

İşte tarihi eksen değişikliğinin kronolojisi

9 TEMMUZ 2017

DÜNYA PETROL KONGRESİ

"Arama ve üretim faaliyetleri ekseninde denizlerimizde petrol ve doğalgaz faaliyetlerine odaklanmış bulunuyoruz. Akdeniz havzasında ve Karadeniz'de sismik araştırmalarımız yoğun bir biçimde devam ediyor"

İşte tarihi eksen değişikliğinin kronolojisi

28 TEMMUZ 2016

AKADEMİSYENLERLE İSTİŞARE TOPLANTISI

"İnşallah bu yılın son çeyreğinde envanterimize alacağımız kendi sondaj gemimizle kendi mühendislerimizle Türkiye olarak biz kendimiz yapacağız"

İşte tarihi eksen değişikliğinin kronolojisi

10 AĞUSTOS 2017

HABERTÜRK ÖZEL RÖPORTAJ

"Burada ciddi keşifler oluyorsa bizde kendi hukukumuza dayalı bölgelerde daha aktif olacağız"

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