Her şey böyle başladı! İşte tarihi eksen değişikliğinin kronolojisi

9 HAZİRAN

TPAO BARBAROS HAYRETTİN PAŞA GEMİSİ ZİYARETİ

'Türkiye olarak biz artık büyük güçlü Türkiye diyorsak bu alanda da kendi mühendislerimiz gemilerimiz, arama sondaj platformlarımızla olmak zorundayız. İnşallah bunun bir neticesi noktasında da önemli adımlar atacağız'