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Türkiye, Azerbaycan ve Pakistan'ın ortak askeri tatbikatından (Üç Kardeş 2021) nefes kesen kareler

Türkiye, Azerbaycan ve Pakistan özel kuvvetlerinin Azerbaycan'ın başkenti Bakü'de gerçekleştirdiği ortak askeri tatbikatta atış talimleri yapıldı. Dünyaya net mesaj verilen zorlu tatbikata keskin nişancılar damgasını vurdu. Tatbikat, 20 Eylül'e kadar sürecek.

13.09.2021 23:08 - Son Güncelleme: 13.09.2021 23:27
Türkiye, Azerbaycan ve Pakistan’ın ortak askeri tatbikatından Üç Kardeş 2021 nefes kesen kareler

Azerbaycan Savunma Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, başkent Bakü'de Azerbaycan, Türkiye ve Pakistan özel kuvvetlerinin katılımıyla yapılan Üç Kardeş 2021 tatbikatının çeşitli silahlarla yapılan atışlarla devam ettiği belirtildi.

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Türkiye, Azerbaycan ve Pakistan’ın ortak askeri tatbikatından Üç Kardeş 2021 nefes kesen kareler

Açıklamada, tatbikata uygun olarak askerlerin otomatik silah, keskin nişancı tüfeği ve bomba atar kullanarak atış yaptıkları bildirildi.

Türkiye, Azerbaycan ve Pakistan’ın ortak askeri tatbikatından Üç Kardeş 2021 nefes kesen kareler

Öte yandan, dün başlayan Üç Kardeş 2021 tatbikatı 20 Eylül'e kadar devam edecek.

Türkiye, Azerbaycan ve Pakistan’ın ortak askeri tatbikatından Üç Kardeş 2021 nefes kesen kareler

İşte nefes kesen tatbikattan kareler;

Türkiye, Azerbaycan ve Pakistan’ın ortak askeri tatbikatından Üç Kardeş 2021 nefes kesen kareler
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