Türkiye, Azerbaycan ve Pakistan'ın ortak askeri tatbikatından (Üç Kardeş 2021) nefes kesen kareler
Türkiye, Azerbaycan ve Pakistan özel kuvvetlerinin Azerbaycan'ın başkenti Bakü'de gerçekleştirdiği ortak askeri tatbikatta atış talimleri yapıldı. Dünyaya net mesaj verilen zorlu tatbikata keskin nişancılar damgasını vurdu. Tatbikat, 20 Eylül'e kadar sürecek.
13.09.2021 23:08
- Son Güncelleme: 13.09.2021 23:27
Azerbaycan Savunma Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, başkent Bakü'de Azerbaycan, Türkiye ve Pakistan özel kuvvetlerinin katılımıyla yapılan Üç Kardeş 2021 tatbikatının çeşitli silahlarla yapılan atışlarla devam ettiği belirtildi.