Türkiye, Azerbaycan ve Pakistan'ın ortak askeri tatbikatından (Üç Kardeş 2021) nefes kesen kareler

Azerbaycan Savunma Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, başkent Bakü'de Azerbaycan, Türkiye ve Pakistan özel kuvvetlerinin katılımıyla yapılan Üç Kardeş 2021 tatbikatının çeşitli silahlarla yapılan atışlarla devam ettiği belirtildi.