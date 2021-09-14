'Hanımağa' lakaplı Güniz Akkuş'un sosyal medya savaşına 28 yıl hapis istemi!
Sosyal medyadan birbirlerine savaş açan ve aralarında geçtiğimiz günlerde organize suç örgütü elebaşı Sedat Peker'i tehdit etmesi ile gündem olan 'Hanımağa' lakaplı Güniz Akkuş'un da bulunduğu 4 kişi hakkında 28 yıla kadar hapis istendi.
Aralarında "Hanımağa" lakaplı Güniz Akkuş'un da bulunduğu 4 kişi için 28 yıla kadar hapis cezası istedi. Sosyal medyada suç örgütü liderlerinin lehine, aleyhine anlaşmazlığa düşen iki grupla ilgili savcılığın tespitleri ise oldukça dikkat çekici.
Savcılık, "Suça tahrik edici ifadeler kullandılar. Toplumda infiale sebebiyet verebilirler. Güvenlik güçlerine ve adalet sistemine olan güven duygularının azalmasına sebep olabilecek eylemler gerçekleştirebilir" diyerek sosyal medya savaşına noktayı 'suç işlemeye alenen tahrik etme', 'halk arasında korku ve panik yaratmak amacıyla tehdit' suçlarından dava açarak koydu.
Sanal alemde cereyan edip, gerçek hayata sirayet eden olaylar zinciri geçtiğimiz yıl Mayıs ayında yaşandı. Bir süredir anlaşmazlık yaşayan iki grup sosyal medyada birbirine girdi. Videolar çekip birbirlerini hedef gösterdi. Sosyal medya hesapları üzerinden yayınladıkları ölüm tehdidi içeren videoları ise emniyetin radarına girdi.
Sosyal medya üzerinden videolar yayınlayıp birbirlerine adeta savaş açan, alenen ölümle tehdit etmekten de çekinmeyen iki çetenin 'sanal kavgası'nda savcılık kararını verdi. Aralarında "Hanımağa" lakaplı Güniz Akkuş'un da bulunduğu 4 kişi için 28 yıla kadar hapis cezası istedi.