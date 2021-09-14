’Hanımağa’ lakaplı Güniz Akkuş’un sosyal medya savaşına 28 yıl hapis istemi!

Aralarında "Hanımağa" lakaplı Güniz Akkuş'un da bulunduğu 4 kişi için 28 yıla kadar hapis cezası istedi. Sosyal medyada suç örgütü liderlerinin lehine, aleyhine anlaşmazlığa düşen iki grupla ilgili savcılığın tespitleri ise oldukça dikkat çekici.