Muğla'da feci kaza: Tur otobüsü öğrenci servisi ile çarpıştı: Ölü ve yaralılar var
Son dakika haberi... Muğla'da şoförü kalp krizi geçiren tur otobüsü karşı yönden gelen öğrenci servisi ile çarpıştı. Kazada tur otobüsü sürücü hayatını kaybetti, 30 kişi yaralandı. Yaralılardan 3 öğrencinin durumunun ağır olduğu belirtildi. Kazayla ilgili soruşturma başlatılırken, tur otobüsü şoförünün kalp krizinden mi yoksa kaza nedeniyle mi öldüğünün tespiti için otopsi yapılacağı bildirildi.
13.09.2021 11:14
- Son Güncelleme: 13.09.2021 11:34
Kaza, saat 07.30 sıralarında Muğla- Denizli kara yolunun 13'üncü kilometresinde meydana geldi. Bodrum'dan Denizli'ye giden içinde 41 Rus ve Ukraynalı turistin bulunduğu 01 ET 48 plakalı tur otobüsünün şoförü Aziz Çağlar (54), direksiyon başında kalp kriz geçirdi.