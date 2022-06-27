Türkiye-Azerbaycan-Kazakistan Bakü Beyannamesi'ni imzaladı! Bakan Çavuşoğlu: Zengezur koridoru açılmalı
Türkiye-Azerbaycan-Kazakistan dışişleri ve ulaştırma bakanlarının ilk toplantısında Çavuşoğlu, Bayramov ve Tileuberdi, Bakü Beyannamesi'ni imzaladı. Öte yandan Rusya Ukrayna savaşıyla dünyanın karşı karşıya kaldığı tahıl krizinin çözümü için çalışmalar sürerken Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu yaşananların sürdürülebilir ulaştırma hatlarının önemini bir kez daha ortaya koyduğunu söyledi.
27.06.2022 12:28 - Son Güncelleme: 27.06.2022 12:28
Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Azerbaycan Dışişleri Bakanı Ceyhun Bayramov, Kazakistan Dışişleri Bakanı Muhtar Tileuberdi, Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, Azerbaycan Ulaştırma, Haberleşme ve Yüksek Teknolojiler Bakanı Reşad Nabiyev, Kazakistan Başbakan Yardımcısı ve Dışişleri Bakanı Muhtar Tileuberdi ile Kazakistan Sanayi ve Altyapı Bakanı Kairbek Uskenbayev'in katıldığı toplantıda, üçlü ve bölgesel iş birliğinin artırılması ile Hazar Geçişli Doğu-Batı Orta Koridoru'nun potansiyelinin geliştirilmesi konuları tartışıldı.
Üç ülke heyetinin toplantısından sonra, Çavuşoğlu, Bayramov ve Tileuberdi, Bakü Beyannamesi'ni imzaladı.