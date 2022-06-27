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Türkiye-Azerbaycan-Kazakistan Bakü Beyannamesi'ni imzaladı! Bakan Çavuşoğlu: Zengezur koridoru açılmalı

Türkiye-Azerbaycan-Kazakistan dışişleri ve ulaştırma bakanlarının ilk toplantısında Çavuşoğlu, Bayramov ve Tileuberdi, Bakü Beyannamesi'ni imzaladı. Öte yandan Rusya Ukrayna savaşıyla dünyanın karşı karşıya kaldığı tahıl krizinin çözümü için çalışmalar sürerken Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu yaşananların sürdürülebilir ulaştırma hatlarının önemini bir kez daha ortaya koyduğunu söyledi.

27.06.2022 12:28 - Son Güncelleme: 27.06.2022 12:28
Türkiye-Azerbaycan-Kazakistan Bakü Beyannamesi’ni imzaladı! Bakan Çavuşoğlu: Zengezur koridoru açılmalı

Türkiye-Azerbaycan-Kazakistan dışişleri ve ulaştırma bakanlarının ilk toplantısında, Hazar Geçişli Doğu-Batı Orta Koridoru'nun potansiyelinin geliştirilmesi konusu ele alındı.

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Türkiye-Azerbaycan-Kazakistan Bakü Beyannamesi’ni imzaladı! Bakan Çavuşoğlu: Zengezur koridoru açılmalı

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Azerbaycan Dışişleri Bakanı Ceyhun Bayramov, Kazakistan Dışişleri Bakanı Muhtar Tileuberdi, Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, Azerbaycan Ulaştırma, Haberleşme ve Yüksek Teknolojiler Bakanı Reşad Nabiyev, Kazakistan Başbakan Yardımcısı ve Dışişleri Bakanı Muhtar Tileuberdi ile Kazakistan Sanayi ve Altyapı Bakanı Kairbek Uskenbayev'in katıldığı toplantıda, üçlü ve bölgesel iş birliğinin artırılması ile Hazar Geçişli Doğu-Batı Orta Koridoru'nun potansiyelinin geliştirilmesi konuları tartışıldı.

Türkiye-Azerbaycan-Kazakistan Bakü Beyannamesi’ni imzaladı! Bakan Çavuşoğlu: Zengezur koridoru açılmalı

Üç ülke heyetinin toplantısından sonra, Çavuşoğlu, Bayramov ve Tileuberdi, Bakü Beyannamesi'ni imzaladı.

Türkiye-Azerbaycan-Kazakistan Bakü Beyannamesi’ni imzaladı! Bakan Çavuşoğlu: Zengezur koridoru açılmalı

Bayramov, ortak basın toplantısında, böyle bir mekanizmanın oluşturulmasının çok önemli olduğunu belirterek "Ülkelerimiz arasında hem ikili hem de çok taraflı formatlarda çok faydalı iş birlikleri var. İyi komşuluk, stratejik ortaklık ve kardeşlik ilişkileri var." dedi.

Türkiye-Azerbaycan-Kazakistan Bakü Beyannamesi’ni imzaladı! Bakan Çavuşoğlu: Zengezur koridoru açılmalı

Üç ülkenin 3+3 formatında ilk kez toplantı yaptığına dikkati çeken Bayramov, toplantıda özellikle bölgesel konularda faydalı görüş alışverişinde bulunulduğunu söyledi.

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