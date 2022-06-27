Türkiye-Azerbaycan-Kazakistan Bakü Beyannamesi’ni imzaladı! Bakan Çavuşoğlu: Zengezur koridoru açılmalı

Bayramov, ortak basın toplantısında, böyle bir mekanizmanın oluşturulmasının çok önemli olduğunu belirterek "Ülkelerimiz arasında hem ikili hem de çok taraflı formatlarda çok faydalı iş birlikleri var. İyi komşuluk, stratejik ortaklık ve kardeşlik ilişkileri var." dedi.