4D'li, kamu işçisi, memur, taşeron tediye ödemeleri ne zaman, ne kadar? 2022 tediye ödeme tarihleri belli oldu! O GÜN HESAPLARDA!
2022 ilave tediye ödeme tarihleri vatandaşlar tarafından merak ediliyor. Bu nedenle en sık aratılanlar arasında ilave tediye ödemeleri ne zaman sorusu yer aldı. İlave tediye ödeme tarihleri ve konu hakkında daha detaylı bilgi için haberimizin devamını takip edebilirsiniz.
Bayram öncesi kamu işçilerine verilen müjdeli haberle ilave tediyelerin verileceği belirtildi. Bu nedenle en sık aratılanlar arasında tediye ödemeleri ne zaman ve işçilere tediye ne kadar ödenecek soruları yer aldı. Peki, tediye ödeme tarihleri ne zaman? 2022 ilave tediye ne kadar? İşte merak edilenler...
İLAVE TEDİYELER NE ZAMAN YATACAK 2022?
Yılda iki taksit şeklinde ödenen ilave tediyeler ile ilgili açıklama yapan Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin, "Cumhurbaşkanımızın kararıyla işçilerimizin ilave tediyeleri Kurban Bayramı öncesi ödenecektir. Bakanlık olarak her zaman olduğu gibi, Türkiye'mizin geleceği için değer üreten, kalkınmamızın en büyük destekçisi olan işçi kardeşlerimizin yanında olmaya devam edeceğiz." İfadelerini kullandı.
Resmi Gazete'de yayımlanan karar ile işçilere tediye ödemesinin ilk yarısı 4 Temmuz Pazartesi günü ikinci yarısı ise 16 Aralık'ta ödenecek.
TEDİYE NE DEMEK?
İlave tediye olarak tanımlanan bu ödeme çeşidi, kadroya geçen taşeronlar için de ödenmektedir.
İlave tediye, devlet memurları kanununda bulunan bir ikramiye ve çalışan personele, ücret sistemine bakılmaksızın her yıl için bir aylık ikramiye veriliyor, tüm çalışanlar bu ikramiyeyi alıyor. Kadroya geçen taşeronlar da bu ikramiye hakkında yararlanıyor.
Tediyelerden ayrı olarak her yıl için bir aylık istihkakları tutarını geçmemek üzere Cumhurbaşkanı kararıyla aynı nispette bir ilave tediye daha yapılabilir.
Birinci ve ikinci maddelerde yazılı olan işçilere mezkür maddeler gereğince yapılan tediyelerden ayrı olarak her yıl için bir aylık istihkakları tutarını geçmemek üzere Cumhurbaşkanı kararıyla aynı nispette bir ilave tediye daha yapılabilir. Bu kanuna göre yapılacak tediyelerin zamanı Cumhurbaşkanınca tespit olunur.
EK ÖDEME NEDİR?
Genel ve katma bütçeli kamu kurumları, sermayesinin yarısından fazlası devlete ait olan şirket ve kurumlar ve belediyelerde çalışan işçi statüsünde çalışan personele ücret sistemlerine bakılmaksızın her yıl devletçe verilen ikramiye ödeneğidir.
İlave tediye 52 günlük çıplak ücret tutarında ödenir. Kamu kurumlarında taşeron kadroya alınan işçiler de ek ödemeden yararlanır.