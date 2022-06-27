Başkan Erdoğan'dan NATO Zirvesi'ne çıkarma! İşte çantadaki konular
Başkan Erdoğan'ın da katılacağı NATO Zirvesi, İspanya'da 28-30 Haziran tarihleri arasında yapılacak. Zirvede, Türkiye'nin görüşlerinin yansıdığı ittifakın yeni stratejik konsept belgesi kabul edilecek. Başkan Erdoğan, zirvede NATO liderleriyle çok önemli temaslar da gerçekleştirecek. İşte NATO Zirvesi'nde Başkan Erdoğan'ın çantasında olan konular...
Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın katılacağı 28-30 Haziran'daki Madrid Zirvesi'nde ilkler yaşanacak. Son olarak 12 yıl önce Lizbon'da güncellenen stratejik konsept belgesinin yenisinde, eskisinden farklı olarak Rusya'dan 'stratejik ortak' olarak bahsedilmeyeceği kaydediliyor. Zirvede ilk olarak NATO'nun güneyi ile ilgili terörizm odaklı ayrı bir oturum olacak. Güney Kore, Avustralya, Yeni Zelanda ve Japonya'nın da yer aldığı Asya Pasifik Zirvesi'ndeki ortakların katılımıyla bir toplantı gerçekleştirilecek.
TÜRKİYE KONULARIN MERKEZİNDE
Rusya ile Ukrayna arasındaki savaştaki son durumun ana gündem maddeleri arasında olacağı zirvede, Türkiye kritik bir aktör olarak öne çıkacak. Başkan Recep Tayyip Erdoğan çok sayıda liderle görüşecek.
Teröre verdikleri destek nedeniyle Türkiye'nin karşı çıktığı İsveç ve Finlandiya'nın NATO üyelik başvurusunun da gündeme geleceği zirvede Çin ile ilişkiler ve genel siber güvenlik konuları görüşülecek.
EN ÖNEMLİ DOKÜMAN NATO 2030 STRATEJİK KONSEPT BELGESİ
Dünyanın kilitlendiği NATO Zirvesi'nde 21 farklı dokümanın liderlerin onayına sunulması bekleniyor.
Bu dokümanlar arasında en önemlisinin ise NATO 2030 Stratejik Konsept Belgesi olacağı kaydediliyor. İttifakı daha etkin kılacak olan NATO 2030 Belgesi ve üye ülkelerin yeni tehditlere karşı nasıl korunması gerekeceğini tespit edecek.