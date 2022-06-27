Başkan Erdoğan’dan NATO Zirvesi’ne çıkarma! İşte çantadaki konular

Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın katılacağı 28-30 Haziran'daki Madrid Zirvesi'nde ilkler yaşanacak. Son olarak 12 yıl önce Lizbon'da güncellenen stratejik konsept belgesinin yenisinde, eskisinden farklı olarak Rusya'dan 'stratejik ortak' olarak bahsedilmeyeceği kaydediliyor. Zirvede ilk olarak NATO'nun güneyi ile ilgili terörizm odaklı ayrı bir oturum olacak. Güney Kore, Avustralya, Yeni Zelanda ve Japonya'nın da yer aldığı Asya Pasifik Zirvesi'ndeki ortakların katılımıyla bir toplantı gerçekleştirilecek.