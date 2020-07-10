Haberler Galeri Güncel Son dakika: Ayasofya ibadete açılıyor! Karar sonrası sosyal medyadan gelen yorumlar...

Son dakika: Ayasofya ibadete açılıyor! Karar sonrası sosyal medyadan gelen yorumlar...

Danıştay 10. Dairesi, Ayasofya'nın camiden müzeye dönüştürülmesine dair 24 Kasım 1934 tarihli Bakanlar Kurulu kararını iptal etti. Böylece Ayasofya'nın cami olarak ibadete açılmasının önü açılmış oldu. Danıştay'ın gerekçesinde, Ayasofya'nın Fatih Sultan Mehmet Han Vakfı mülkiyetinde olduğu, cami olarak toplumun hizmetine sunulduğu belirtildi. Gerekçede, "Vakıf senedindeki cami vasfı dışında kullanımının ve başka bir amaca özgülenmesinin hukuken mümkün olmadığı sonucuna varılmıştır" denildi. Ayasofya'nın ibadete açılması kararı sonrasında sosyal medyadan yorumlar yapıldı...

10.07.2020 17:04 - Son Güncelleme: 10.07.2020 17:34 BU GALERİYİ PAYLAŞ





