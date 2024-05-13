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Ankara'da Miçotakis'e Türk şemsiyesi: Başkan Erdoğan Külliye'de kabul etti

Yunanistan Başbakanı Kiryakos Miçotakis, Başkan Recep Tayyip Erdoğan ile görüşmek üzere Ankara'ya geldi. Miçotakis'in uçağının Esenboğa Havalimanı'na indiği anlarda Ankara'da yağmur etkili oluyordu. Dışişleri Bakanı Hakan Fidan'ın ekibinde yer alan bir koruma polisinin Miçotakis'in ıslanmaması için şemsiye tuttuğu görüldü. Buradaki törenin ardından Külliye'ye geçen Miçotakis'i ana giriş kapısında Başkan Erdoğan karşıladı.

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Giriş Tarihi 13 Mayıs 2024, 17:43 Güncelleme 13 Mayıs 2024, 17:44
Ankara’da Miçotakis’e Türk şemsiyesi: Başkan Erdoğan Külliye’de kabul etti 1

Yunanistan Başbakanı Kiryakos Miçotakis, Başkan Recep Tayyip Erdoğan ile görüşmek üzere Ankara'ya geldi.

Ankara’da Miçotakis’e Türk şemsiyesi: Başkan Erdoğan Külliye’de kabul etti 2

Miçotakis ve beraberindeki heyeti Ankara'ya getiren uçak, saat 15.08'de Esenboğa Havalimanı'na indi.

Ankara’da Miçotakis’e Türk şemsiyesi: Başkan Erdoğan Külliye’de kabul etti 3

Başbakan Miçotakis'i, havalimanında, Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Ankara Vali Yardımcısı Murat Soylu, Ankara Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Faruk Köylüoğlu, Dışişleri Bakanlığı Protokol Genel Müdürü Büyükelçi Ahmet Cemil Miroğlu, Dışişleri Bakanlığı İkili Siyasi İşler ve Denizcilik-Havacılık-Hudut Genel Müdürü Büyükelçi Burak Özügergin, Türkiye'nin Atina Büyükelçisi Çağatay Erciyes ve Yunanistan'ın Ankara Büyükelçisi Theodoros Bizakis ile diğer yetkililer karşıladı.

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