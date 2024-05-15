Başkan Erdoğan Togg'un yeni modeli T10F'i inceledi: "Uzun yıllar sonra bu defa treni ve trendi kaçırmadık"

Burada, Togg 'un yeni modeli T10F'yi inceleyerek yetkililerden bilgi alan Erdoğan'a, TOBB Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı ile Ticaret Bakanı Ömer Bolat eşlik etti.

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TRENİ VE TRENDİ KAÇIRMADIK

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, "Elektrikli araç piyasası son bir sene içerisinde çok büyük bir ivme yakaladı. Uzak Doğu ülkelerinin piyasaya agresif bir şekilde girdiklerini görüyoruz. Uzun yıllar sonra bu defa treni ve trendi kaçırmadık." dedi.