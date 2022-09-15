HAVA DURUMU | Sıcaklıklar artıyor! Meteoroloji son haritayı paylaştı! 6 derece yükselecek | Bugün hava nasıl olacak?
Hava nasıl olacak? sorusu, cevabı en çok merak edilen konular arasında yer alırken Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden açıklama geldi. Meteoroloji'den yapılan açıklamada hava sıcaklığının kuzey, iç ve batı kesimlerde 2 ila 6 derece artacağı, diğer yerlerde değişmeyeceği tahmin ediliyor. Peki hava nasıl olacak? İstanbul'da hava nasıl olacak? İşte il il hava durumu
15.09.2022 06:20 - Son Güncelleme: 15.09.2022 06:20
Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre: Ülkemiz genelinde yağış beklenmiyor. Yurdun kuzeydoğu kesimlerinin yer yer parçalı bulutlu, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.
HAVA SICAKLIĞI: Hava sıcaklığının kuzey, iç ve batı kesimlerde 2 ila 6 derece artacağı, diğer yerlerde değişmeyeceği tahmin ediliyor.
RÜZGAR: Genellikle kuzeyli, zamanla Akdeniz kıyıları ile güneydoğu kesimlerde güney ve güneybatı yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette eseceği tahmin ediliyor.