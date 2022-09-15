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HAVA DURUMU | Sıcaklıklar artıyor! Meteoroloji son haritayı paylaştı! 6 derece yükselecek | Bugün hava nasıl olacak?

Hava nasıl olacak? sorusu, cevabı en çok merak edilen konular arasında yer alırken Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden açıklama geldi. Meteoroloji'den yapılan açıklamada hava sıcaklığının kuzey, iç ve batı kesimlerde 2 ila 6 derece artacağı, diğer yerlerde değişmeyeceği tahmin ediliyor. Peki hava nasıl olacak? İstanbul'da hava nasıl olacak? İşte il il hava durumu

15.09.2022 06:20 - Son Güncelleme: 15.09.2022 06:20
HAVA DURUMU | Sıcaklıklar artıyor! Meteoroloji son haritayı paylaştı! 6 derece yükselecek | Bugün hava nasıl olacak?

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre: Ülkemiz genelinde yağış beklenmiyor. Yurdun kuzeydoğu kesimlerinin yer yer parçalı bulutlu, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.

HAVA SICAKLIĞI: Hava sıcaklığının kuzey, iç ve batı kesimlerde 2 ila 6 derece artacağı, diğer yerlerde değişmeyeceği tahmin ediliyor.

RÜZGAR: Genellikle kuzeyli, zamanla Akdeniz kıyıları ile güneydoğu kesimlerde güney ve güneybatı yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette eseceği tahmin ediliyor.

GALERİ DEVAM EDİYOR
HAVA DURUMU | Sıcaklıklar artıyor! Meteoroloji son haritayı paylaştı! 6 derece yükselecek | Bugün hava nasıl olacak?

BÖLGELERİMİZDE HAVA
MARMARA

Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.

EDİRNE °C, 36°C

Az bulutlu ve açık

İSTANBUL °C, 27°C

Az bulutlu ve açık

KIRKLARELİ °C, 32°C

Az bulutlu ve açık

KOCAELİ °C, 36°C

Az bulutlu ve açık

HAVA DURUMU | Sıcaklıklar artıyor! Meteoroloji son haritayı paylaştı! 6 derece yükselecek | Bugün hava nasıl olacak?

EGE

Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.

AFYONKARAHİSAR °C, 30°C

Az bulutlu ve açık

DENİZLİ °C, 35°C

Az bulutlu ve açık

İZMİR °C, 33°C

Az bulutlu ve açık

MANİSA °C, 35°C

Az bulutlu ve açık

HAVA DURUMU | Sıcaklıklar artıyor! Meteoroloji son haritayı paylaştı! 6 derece yükselecek | Bugün hava nasıl olacak?

AKDENİZ

Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.

ADANA °C, 34°C

Az bulutlu ve açık

ANTALYA °C, 31°C

Az bulutlu ve açık

HATAY °C, 32°C

Az bulutlu ve açık

ISPARTA °C, 31°C

Az bulutlu ve açık

HAVA DURUMU | Sıcaklıklar artıyor! Meteoroloji son haritayı paylaştı! 6 derece yükselecek | Bugün hava nasıl olacak?

İÇ ANADOLU

Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.

ANKARA °C, 29°C

Az bulutlu ve açık

ÇANKIRI °C, 31°C

Az bulutlu ve açık

ESKİŞEHİR °C, 31°C

Az bulutlu ve açık

KONYA °C, 29°C

Az bulutlu ve açık

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