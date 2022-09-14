HAVA DURUMU | Meteoroloji uyardı! Hava sıcaklıkları 10 derece artıyor! Yarından itibaren bu gölgelerde yaşayanlar dikkat
Eylül ayıyla beraber gelen yağışlı hava yerini sıcak havaya bırakıyor. Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden yapılan açıklamada Marmara Bölgesi'nde hava sıcaklıklarının mevsim normallerinin 6 ile 10 derece üzerinde seyretmesinin beklendiği belirtildi. Peki hava nasıl olacak? İşte il il hava durumu
Meteoroloji İstanbul Bölge Tahmin ve Erken Uyarı Merkezi'nce yapılan açıklamada, Marmara Bölgesi'nde hava sıcaklıklarının, yarından itibaren pazartesi gününe kadar mevsim normallerinin 6 ile 10 derece üzerinde seyredeceğinin tahmin edildiği belirtildi.
YÜKSEK SICAKLIK UYARISI
Eskişehir Meteoroloji 3. Bölge Müdürlüğü'nden yapılan açıklamada ise, Eskişehir, Bursa, Kütahya ve Bilecik'te 15 Eylül Perşembe günü ile 19 Eylül Pazartesi günleri arası havanın parçalı az bulutlu geçeceği, ancak hava sıcaklıklarının ise artarak mevsim normallerinin 6 ila 10 derece üzerinde seyredeceği belirtildi. Rüzgârın güneyli yönlerden hafif ve orta, zaman zaman kuvvetli eseceğinin tahmin edildiği belirtilen açıklamada, ani sıcaklık değişimleri ve kuvvetli meteorolojik hadiseler ile ilgili Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün yayınlayacağı hava tahmin raporları ve meteorolojik uyarıların dikkatle takip edilmesi istendi.
Yapılan tahminleri göre Eskişehir'de hava sıcaklığının 17 Eylül Cumartesi günü 36 dereceye kadar yükselmesi bekleniyor.
BÖLGELERİMİZDE HAVA
MARMARA
Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.
EDİRNE °C, 29°C
Parçalı ve az bulutlu
İSTANBUL °C, 26°C
Parçalı ve az bulutlu
KIRKLARELİ °C, 26°C
Parçalı bulutlu
KOCAELİ °C, 30°C
Parçalı bulutlu