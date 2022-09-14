HAVA DURUMU | Meteoroloji uyardı! Hava sıcaklıkları 10 derece artıyor! Yarından itibaren bu gölgelerde yaşayanlar dikkat

YÜKSEK SICAKLIK UYARISI

Eskişehir Meteoroloji 3. Bölge Müdürlüğü'nden yapılan açıklamada ise, Eskişehir, Bursa, Kütahya ve Bilecik'te 15 Eylül Perşembe günü ile 19 Eylül Pazartesi günleri arası havanın parçalı az bulutlu geçeceği, ancak hava sıcaklıklarının ise artarak mevsim normallerinin 6 ila 10 derece üzerinde seyredeceği belirtildi. Rüzgârın güneyli yönlerden hafif ve orta, zaman zaman kuvvetli eseceğinin tahmin edildiği belirtilen açıklamada, ani sıcaklık değişimleri ve kuvvetli meteorolojik hadiseler ile ilgili Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün yayınlayacağı hava tahmin raporları ve meteorolojik uyarıların dikkatle takip edilmesi istendi.