İstanbul'un Fethi'nin coşkusu Atatürk Havalimanı Millet Bahçesi'nde 1 milyon kişiyle kutlanacak! Başkan Erdoğan ilk fidanları toprakla buluşturacak
İstanbul'un Fethi'nin 569. yıldönümü, Atatürk Havalimanı Millet Bahçesi'nde yaklaşık 1 milyon kişinin katılımı ile kutlanacak. Başkan Erdoğan'ın da katılacağı törende ilk fidanlar toprakla kavuşacak. 2023'te ilk etabının açılması planlanan ve bittiğinde dünyanın en büyük 5'inci şehir parkı olacak olan Atatürk Havalimanı Millet Bahçesi, 5 milyon 61 bin metrekarelik alana kurulacak. Alana İstanbul'un fethini temsilen 145 bin 300 ağaç dikilecek.
29.05.2022 07:17 - Son Güncelleme: 29.05.2022 07:17
İstanbul'un fethinin 569. yıldönümü kutlaması ve Millet Bahçesi İlk Fidan Dikim Töreni için Atatürk Havalimanı Millet Bahçesi'ndeki hazırlıklar dün hız kesmeden devam etti. Atatürk Havalimanı Millet Bahçesi'ne 350 yaşındaki zeytin ağacı ve 50 yıllık ıhlamur ağaçları da dikildi.
Başkan Erdoğan ile MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, pistlerin olduğu alana kurulan platformdan konuşma yaparak fethin yıldönümünü ve fidan dikim töreni coşkusunu vatandaşlarla birlikte yaşayacak.
İlk etabının 2023'te açılması planlanan dünyanın en büyük 5'inci şehir parkı olacak Atatürk Havalimanı Millet Bahçesi'ndeki 5 milyon 61 bin metrekarelik alana İstanbul'un fethini temsilen 145 bin 300 ağaç dikimi gerçekleştirilecek.