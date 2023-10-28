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29 Ekim 1923 tarihinde, Türkiye Cumhuriyeti'nin kurucusu ve ilk Cumhurbaşkanı, Gazi Mustafa Kemal Atatürk tarafından ilan edilen Türkiye Cumhuriyeti, bu yıl 100 yaşına giriyor. Türk milletinin bağımsızlığını ve özgürlüğünü simgeleyen bu önemli gün, tüm yurtta büyük bir gurur ve sevinçle kutlanıyor. Cumhuriyet Bayramı, Türkiye'nin ulusal birlik ve beraberliğini kutlama, Atatürk'ü anma ve milli değerlere bağlılığımızı vurgulama fırsatı sunuyor. Bu özel günde sevdiklerinin Cumhuriyet Bayramı'nı kutlamak isteyenler arama motorlarına yöneldi. İşte en güzel 29 Ekim 2023 Cumhuriyet Bayramı mesajları...