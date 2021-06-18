'Türk Yıldızları' Niğde semalarında nefes kesti! 6 uçaklı tim, gökyüzünde ay yıldız çizdi

Amatör fotoğrafçı Hande Tokmak, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Türk Yıldızları'nı Niğde'de görmenin kendilerini mutlu ettiğini belirterek, "Semaya ay yıldız çizdiler, çok mutlu olduk. Hem fotoğrafçı hem de Niğdeli olarak Türk Yıldızları gösterisini keyifle izledik. Emeği geçenlere teşekkür ederim." dedi.