'Türk Yıldızları' Niğde semalarında nefes kesti! 6 uçaklı tim, gökyüzünde ay yıldız çizdi
Türk Hava Kuvvetlerinin akrobasi timi 'Türk Yıldızları', Niğde semalarında selamlama uçuşu gerçekleştirdi. Valilik, Belediye ve Niğde Ömer Halisdemir Üniversitesi tarafından davet edilen 6 uçaktan oluşan tim, gökyüzünde ay yıldız çizdi.
18.06.2021 16:45
- Son Güncelleme: 18.06.2021 16:46
Amatör fotoğrafçı Hande Tokmak, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Türk Yıldızları'nı Niğde'de görmenin kendilerini mutlu ettiğini belirterek, "Semaya ay yıldız çizdiler, çok mutlu olduk. Hem fotoğrafçı hem de Niğdeli olarak Türk Yıldızları gösterisini keyifle izledik. Emeği geçenlere teşekkür ederim." dedi.