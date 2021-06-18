Vav TV İzle

'Türk Yıldızları' Niğde semalarında nefes kesti! 6 uçaklı tim, gökyüzünde ay yıldız çizdi

Türk Hava Kuvvetlerinin akrobasi timi 'Türk Yıldızları', Niğde semalarında selamlama uçuşu gerçekleştirdi. Valilik, Belediye ve Niğde Ömer Halisdemir Üniversitesi tarafından davet edilen 6 uçaktan oluşan tim, gökyüzünde ay yıldız çizdi.

18.06.2021 16:45 - Son Güncelleme: 18.06.2021 16:46
'Türk Yıldızları' Niğde semalarında nefes kesti! 6 uçaklı tim, gökyüzünde ay yıldız çizdi

Türk Hava Kuvvetlerinin akrobasi timi "Türk Yıldızları", Niğde semalarında selamlama uçuşu gerçekleştirdi.

GALERİ DEVAM EDİYOR
'Türk Yıldızları' Niğde semalarında nefes kesti! 6 uçaklı tim, gökyüzünde ay yıldız çizdi

Valilik, Belediye ve Niğde Ömer Halisdemir Üniversitesi tarafından davet edilen 6 uçaktan oluşan tim, gökyüzünde ay yıldız çizdi.

'Türk Yıldızları' Niğde semalarında nefes kesti! 6 uçaklı tim, gökyüzünde ay yıldız çizdi

Türk Yıldızları'nın selamlama uçuşuna yoğun ilgi gösteren vatandaşlar ve bazı amatör fotoğrafçılar, Ömer Halisdemir Meydanı'nın yanı sıra şehrin yüksek yerlerinden cep telefonu ve fotoğraf makineleriyle etkinliği kaydetti.

'Türk Yıldızları' Niğde semalarında nefes kesti! 6 uçaklı tim, gökyüzünde ay yıldız çizdi

Amatör fotoğrafçı Hande Tokmak, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Türk Yıldızları'nı Niğde'de görmenin kendilerini mutlu ettiğini belirterek, "Semaya ay yıldız çizdiler, çok mutlu olduk. Hem fotoğrafçı hem de Niğdeli olarak Türk Yıldızları gösterisini keyifle izledik. Emeği geçenlere teşekkür ederim." dedi.

'Türk Yıldızları' Niğde semalarında nefes kesti! 6 uçaklı tim, gökyüzünde ay yıldız çizdi

Mahir Temel de organizasyona katkı sağlayanlara teşekkür ederek, "Keyifli vakit geçirdik. Bir an evvel eve gidip fotoğraflara bakmak için sabırsızlanıyorum. Türk Yıldızları göğsümüzü kabarttı, onlara teşekkür ediyorum." ifadelerini kullandı.