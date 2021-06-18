Fırat Kalkanı Harekatı ile terörden temizlenen bölgede hayat var! "Türkiye, Suriye'nin kuzeyinde tarih yazıyor"
Bilim Eğim Kültür Araştırmaları Derneği (BEKAM), Suriyeli Göçmenlerin Uyum sürecinde Sivil İletişim ve Koordinasyon Platformu projesi çerçevesinde Medya Mensupları ile Güvenli Bölge Ziyareti gerçekleştirdi. Fırat Kalkanı Harekatı ile terör örgütleri DEAŞ/PKK/YPG'den temizlenen bölgelerde yapılan yaşayan milyonlarca sivil için başta eğitim, kültür, sanat ve fikir çalışmaları, dil kursları, hat ve müzik kursları, meslek edindirme kursları olmak üzere bölgede yapılan çalışmalar alt ve üst yapı çalışmaları anlatıldı. İşte detaylar ve ziyarete ilişkin dikkat çeken kareler...
Fırat Kalkanı Harekatı ile terör örgütleri DEAŞ/PKK/YPG'den temizlenen bölgelerde yapılan yaşayan milyonlarca sivil için başta eğitim, kültür, sanat ve fikir çalışmaları, dil kursları, hat ve müzik kursları, meslek edindirme kursları olmak üzere bölgede yapılan çalışmalar alt ve üst yapı çalışmaları anlatıldı.
"İSTANBUL'UN ANKARA'NIN GÜVENLİĞİ EL BAB'DAN BAŞLAR"
Suriye'nin kuzeyinde oluşturulan güvenli bölgelerin dünyaya açık kendi kendine yetebilen birer şehirlere döndüğünü ifade eden Vali Gül, "Fırat Kalkanı Harekatı'nın ardından Suriye'nin kuzeyinde Türkiye'nin koordinasyonunda büyük bir alt ve üst yapı çalışmaları başladı. Hastaneler yapıldı, okullar açıldı, 5 yıl için de şehir baştan yaratıldı. Türkiye bölge insanın huzur ve refaha kavuşması için birçok proje gerçekleştirdi. 500 bine yakın insan evine geri döndü. Türkiye'nin insanı acıdan verdiği sınav tüm dünyanın takdiri gördü. Bunun yanında terörle mücadelede de büyük bir sınav verildi. Operasyonun ardından bölgede gerçekleştirilmek istenen 3 bin 2 bombalı eylem engellendi. Gaziantep'in, Ankara'nın, İstanbul'un güvenliği El Bab'dan, Cerablus'dan başlatıldı. Türkiye'ye gerçekleştirilen yasadışı kaçak geçişler de yüzde 98 oranında azaldı" dedi.