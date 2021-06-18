Fırat Kalkanı Harekatı ile terörden temizlenen bölgede hayat var! "Türkiye, Suriye'nin kuzeyinde tarih yazıyor"

"İSTANBUL'UN ANKARA'NIN GÜVENLİĞİ EL BAB'DAN BAŞLAR"

Suriye'nin kuzeyinde oluşturulan güvenli bölgelerin dünyaya açık kendi kendine yetebilen birer şehirlere döndüğünü ifade eden Vali Gül, "Fırat Kalkanı Harekatı'nın ardından Suriye'nin kuzeyinde Türkiye'nin koordinasyonunda büyük bir alt ve üst yapı çalışmaları başladı. Hastaneler yapıldı, okullar açıldı, 5 yıl için de şehir baştan yaratıldı. Türkiye bölge insanın huzur ve refaha kavuşması için birçok proje gerçekleştirdi. 500 bine yakın insan evine geri döndü. Türkiye'nin insanı acıdan verdiği sınav tüm dünyanın takdiri gördü. Bunun yanında terörle mücadelede de büyük bir sınav verildi. Operasyonun ardından bölgede gerçekleştirilmek istenen 3 bin 2 bombalı eylem engellendi. Gaziantep'in, Ankara'nın, İstanbul'un güvenliği El Bab'dan, Cerablus'dan başlatıldı. Türkiye'ye gerçekleştirilen yasadışı kaçak geçişler de yüzde 98 oranında azaldı" dedi.