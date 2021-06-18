İşte tüm yasakların kalkacağı tarih! Uzmanlardan flaş açıklama
Türkiye koronavirüsle mücadele kapsamında aşılama çalışmalarına hız verdi. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, dün yaptığı açıklamada bir günde 1,5 milyonu aşkın kişinin aşılandığını söyledi. Peki tüm yasaklar ne zaman kalkacak? Uzman isimlerden flaş açıklama
Türkiye'de Kovid-19'a karşı aşılama yeni rekora imza atacak sayıda hızlandı. Her gün bir önceki güne göre daha fazla kişi aşılanmaya başlandı. Günlük 1.5 milyondan fazla aşılama ile toplam yapılan aşı sayısı 39 milyona dayandı. Sağlık merkezlerinde aşılama yoğunluğu devam ederken, aşılamada da yaş sınırı düşürüldü. Organize sanayi bölgelerindeki tüm çalışanların aşılanmaya başlanması ve 35-39 arası kişilerin de aşı takvimine dahil edilmesiyle aşı merkezlerindeki kuyruklar daha da uzadı.
Sağlık Bilimleri Üniversitesi Ümraniye Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne gelen 35 yaş ve üzeri vatandaşlara ilk doz aşıları uygulandı. Aşılama öncesi personel tarafından, vatandaşlara bilgilendirme yapıldı.
'BU AY SONU 20 YAŞA İNER'
Hastane Başhekimi Prof. Dr. Necdet Sağlam yaptığı açıklamada, insanların aşıya olan ilgisinin SGK'lı çalışanların aşılama programına alınmasıyla daha da arttığını dile getirdi. Sağlam, "Ciddi bir yoğunluk var hastanemizde. Randevu alıp hastanemize gelen insanlara hızlı bir şekilde aşılarını yapıyoruz" dedi.