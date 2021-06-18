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İşte tüm yasakların kalkacağı tarih! Uzmanlardan flaş açıklama

Türkiye koronavirüsle mücadele kapsamında aşılama çalışmalarına hız verdi. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, dün yaptığı açıklamada bir günde 1,5 milyonu aşkın kişinin aşılandığını söyledi. Peki tüm yasaklar ne zaman kalkacak? Uzman isimlerden flaş açıklama

18.06.2021 09:46 - Son Güncelleme: 18.06.2021 09:47
İşte tüm yasakların kalkacağı tarih! Uzmanlardan flaş açıklama

Türkiye Günlük Koronavirüs Tablosu, "covid19.saglik.gov.tr" adresinden paylaşıldı. Buna göre, Türkiye'de son 24 saatte 225 bin 64 Kovid-19 testi yapıldı, 5 bin 904 kişinin testi pozitif çıktı, 62 kişi hayatını kaybetti, hasta sayısı ise 509 olarak kayıtlarda yer aldı.

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İşte tüm yasakların kalkacağı tarih! Uzmanlardan flaş açıklama

Ağır hasta sayısı 860 oldu, 4 bin 143 kişinin Kovid-19 tedavisinin veya karantinasının sona ermesiyle iyileşen sayısı 5 milyon 219 bin 797'ye yükseldi. Test sayısı 57 milyon 889 bin 862'ye ulaştı, vaka sayısı 5 milyon 354 bin 153, vefat sayısı 49 bin 12 oldu.

İşte tüm yasakların kalkacağı tarih! Uzmanlardan flaş açıklama

Türkiye'de Kovid-19'a karşı aşılama yeni rekora imza atacak sayıda hızlandı. Her gün bir önceki güne göre daha fazla kişi aşılanmaya başlandı. Günlük 1.5 milyondan fazla aşılama ile toplam yapılan aşı sayısı 39 milyona dayandı. Sağlık merkezlerinde aşılama yoğunluğu devam ederken, aşılamada da yaş sınırı düşürüldü. Organize sanayi bölgelerindeki tüm çalışanların aşılanmaya başlanması ve 35-39 arası kişilerin de aşı takvimine dahil edilmesiyle aşı merkezlerindeki kuyruklar daha da uzadı.
Sağlık Bilimleri Üniversitesi Ümraniye Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne gelen 35 yaş ve üzeri vatandaşlara ilk doz aşıları uygulandı. Aşılama öncesi personel tarafından, vatandaşlara bilgilendirme yapıldı.

İşte tüm yasakların kalkacağı tarih! Uzmanlardan flaş açıklama

'BU AY SONU 20 YAŞA İNER'
Hastane Başhekimi Prof. Dr. Necdet Sağlam yaptığı açıklamada, insanların aşıya olan ilgisinin SGK'lı çalışanların aşılama programına alınmasıyla daha da arttığını dile getirdi. Sağlam, "Ciddi bir yoğunluk var hastanemizde. Randevu alıp hastanemize gelen insanlara hızlı bir şekilde aşılarını yapıyoruz" dedi.

İşte tüm yasakların kalkacağı tarih! Uzmanlardan flaş açıklama

Sağlam, Sağlık Bakanlığı'nın haziran sonunda 20 yaş üstü herkese aşı yapma hedefine ulaşacağını tahmin ettiklerini aktararak, şöyle devam etti: