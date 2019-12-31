Türk uçağı Nu.D.40’ı bilir misiniz? İşte Nuri Demirağ'ın gizli kalan uçak projesi! Belgeler ortaya çıktı
İlk demiryolu müteahhidi, ilk uçak fabrikası, ilk tek motorlu uçak, ilk çift motorlu yolcu uçağı, ilk yerli paraşüt üretimi... Türkiye'nin ilk özel uçak fabrikasını kuran Nuri Demirağ'ın Almanya'da Rüzgâr Tüneli Testlerini yaptırdığı uçak yeniden gündeme geldi.
Kokpit.aero'nun haberine göre Türkiye'nin ilk özel uçak fabrikasını kuran Nuri Demirağ'ın Almanya'da Rüzgâr Tüneli Testlerini yaptırdığı uçak gündeme geldi.
Türkiye'nin ilk özel uçak fabrikasını kuran Nuri Demirağ'ın Almanya'da Rüzgâr Tüneli Testlerini yaptırdığı uçağın hüzünlü sonu… Türk uçağı Nu.D.40'ı bilir misiniz?
Dr. Emir Öngüner'in derlemesine göre havacılık ve millî sanayi tarihimiz hakkında neşredilmiş birçok eserde ne yazık ki hüzünle sonuçlanan hususlara şahit olmaktayız. Bu başlık altında Almanya'daki DLR'in (Alman Havacılık ve Uzay Merkezi) Göttingen şehrindeki merkezî arşivinde bulduğumuz ve Türkiye'de henüz ismi duyulmamış bir Türk uçağı hakkındaki belgeler kısaca tanıtılarak hüsran ile sonuçlanmış başka bir olay hakkında kamuoyunu aydınlatmak adına kısaca malumat verilecektir.
Teknoloji
Nu.D.40'ı bilir misiniz? Belgeleri yayınlandı! Gizli kalan uçak projesi ortaya çıktı
Türkiye'nin ilk özel uçak fabrikasını kuran Nuri Demirağ'ın Almanya'da Rüzgâr Tüneli Testlerini yaptırdığı uçak gündeme geldi.
2019-12-31 15:43:00 -
[Nu.D.40'ı bilir misiniz? Belgeleri yayınlandı! Gizli kalan uçak projesi ortaya çıktı]
Kokpit.aero'nun haberine göre Türkiye'nin ilk özel uçak fabrikasını kuran Nuri Demirağ'ın Almanya'da Rüzgâr Tüneli Testlerini yaptırdığı uçak gündeme geldi.
Türkiye'nin ilk özel uçak fabrikasını kuran Nuri Demirağ'ın Almanya'da Rüzgâr Tüneli Testlerini yaptırdığı uçağın hüzünlü sonu… Türk uçağı Nu.D.40'ı bilir misiniz?
Dr. Emir Öngüner'in derlemesine göre havacılık ve millî sanayi tarihimiz hakkında neşredilmiş birçok eserde ne yazık ki hüzünle sonuçlanan hususlara şahit olmaktayız. Bu başlık altında Almanya'daki DLR'in (Alman Havacılık ve Uzay Merkezi) Göttingen şehrindeki merkezî arşivinde bulduğumuz ve Türkiye'de henüz ismi duyulmamış bir Türk uçağı hakkındaki belgeler kısaca tanıtılarak hüsran ile sonuçlanmış başka bir olay hakkında kamuoyunu aydınlatmak adına kısaca malumat verilecektir.
1939'da günümüzde DLR olarak bilinen ve o dönemde Göttingen'de Prof. Ludwig Prandtl tarafından kurulup yönetilen AVA - Aerodynamische Versuchsanstalt adındaki aerodinamik araştırma merkezi bünyesinde Nuri Demirağ Tayyare Atölyesi'ne ait Nu.D. 38 ve Nu.D. 40 modellerinin rüzgâr tüneli testlerinin icra edildiğine dair 292 sayfa belge ve 48 adet teknik çizim (2) bizlere o dönem havacılık sanayi alanındaki Türk-Alman işbirliğine dair önemli bilgiler vermektedir.
Hadisenin ekonomik ve diplomatik boyutunun yanında teknik çerçevesine göz atıldığında Aralık 2018 itibariyle bulunan belgeler şu şekilde özetlenebilir (tamamı Almanca):
AVA ve Nuri Demirağ Tayyare Atelyesi arasındaki resmi yazışmalar: 90 sayfa
Nu.D. 40 ana gövde analizi, rüzgâr tüneli raporu: 110 sayfa (39 sayfa modelin tüneldeki resimleri)
Nu.D. 40 pervane analizi, rüzgâr tüneli raporu: 14 sayfa
Nu.D. 40'ın rüzgâr tüneli testlerini icra eden Dr. Just'un kendi el yazısı ile kaleme aldığı laboratuar defteri: 28 sayfa
Nu.D. 38 rüzgâr tüneli raporu: 9 sayfa
Nu.D. 38 ve Nu.D. 40 modellerine ait hem Türk hem de Alman mühendislerin kaleminden çıkan çizimler: 48 teknik çizim
AVA'nın III.Reich Havacılık Bakanlığı'na yolladığı endüstri projeleri hakkındaki aylık raporlar: 35 sayfa
Diğer muadil belgeler.
Resmi yazışmaların yer aldığı klasöre göz atıldığında AVA bünyesindeki rüzgâr tüneli testlerinin icrası, maliyet hesapları, malzeme ve parça temini, modelin yapımı ve raporların Türkiye'ye teslimi gibi konular hakkında bilgiler bulunmaktadır. Demirağ firmasının AVA kurumu ile yaptığı ilk resmi yazışma ise 20 Mayıs 1937 tarihine rastlamaktadır.
Belge 1: AVA ve Nuri Demirağ Tayyare Atelyesi arasındaki resmi yazışmalardan bir örnek. (DLR - Göttingen Arşivi, AK-3470)