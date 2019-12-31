Türk uçağı Nu.D.40’ı bilir misiniz? İşte Nuri Demirağ'ın gizli kalan uçak projesi! Belgeler ortaya çıktı



Teknoloji

Nu.D.40'ı bilir misiniz? Belgeleri yayınlandı! Gizli kalan uçak projesi ortaya çıktı

Türkiye'nin ilk özel uçak fabrikasını kuran Nuri Demirağ'ın Almanya'da Rüzgâr Tüneli Testlerini yaptırdığı uçak gündeme geldi.







2019-12-31 15:43:00 -

[Nu.D.40'ı bilir misiniz? Belgeleri yayınlandı! Gizli kalan uçak projesi ortaya çıktı]

Kokpit.aero'nun haberine göre Türkiye'nin ilk özel uçak fabrikasını kuran Nuri Demirağ'ın Almanya'da Rüzgâr Tüneli Testlerini yaptırdığı uçak gündeme geldi.

Türkiye'nin ilk özel uçak fabrikasını kuran Nuri Demirağ'ın Almanya'da Rüzgâr Tüneli Testlerini yaptırdığı uçağın hüzünlü sonu… Türk uçağı Nu.D.40'ı bilir misiniz?

Dr. Emir Öngüner'in derlemesine göre havacılık ve millî sanayi tarihimiz hakkında neşredilmiş birçok eserde ne yazık ki hüzünle sonuçlanan hususlara şahit olmaktayız. Bu başlık altında Almanya'daki DLR'in (Alman Havacılık ve Uzay Merkezi) Göttingen şehrindeki merkezî arşivinde bulduğumuz ve Türkiye'de henüz ismi duyulmamış bir Türk uçağı hakkındaki belgeler kısaca tanıtılarak hüsran ile sonuçlanmış başka bir olay hakkında kamuoyunu aydınlatmak adına kısaca malumat verilecektir.

1939'da günümüzde DLR olarak bilinen ve o dönemde Göttingen'de Prof. Ludwig Prandtl tarafından kurulup yönetilen AVA - Aerodynamische Versuchsanstalt adındaki aerodinamik araştırma merkezi bünyesinde Nuri Demirağ Tayyare Atölyesi'ne ait Nu.D. 38 ve Nu.D. 40 modellerinin rüzgâr tüneli testlerinin icra edildiğine dair 292 sayfa belge ve 48 adet teknik çizim (2) bizlere o dönem havacılık sanayi alanındaki Türk-Alman işbirliğine dair önemli bilgiler vermektedir.