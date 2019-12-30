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Türkiye'nin otomobili Arap dünyasında büyük ses getirdi

Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın katılımıyla geçen cuma günü tanıtımı yapılan Türkiye Otomobili Girişim Grubu'nun (TOGG) mühendis ve tasarımcıları tarafından hazırlanan ve 2022'de üretimine başlanacak olan Türkiye'nin otomobili Arap dünyasında büyük ses getirdi.

30.12.2019 19:01 - Son Güncelleme: 30.12.2019 19:01
Türkiye'nin otomobili Arap dünyasında büyük ses getirdi

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın katılımıyla geçen cuma günü tanıtımı yapılan Türkiye Otomobili Girişim Grubu'nun (TOGG) mühendis ve tasarımcıları tarafından hazırlanan ve 2022'de üretimine başlanacak olan Türkiye'nin otomobili Arap dünyasında büyük ses getirdi.

Türkiye'nin otomobili Arap dünyasında büyük ses getirdi

Yerli otomobil hakkında sosyal medya hesaplarından övgü dolu paylaşımlar yapan Arap gazeteciler, Arap dünyasına Türkiye'nin bu deneyiminden faydalanma ve ittifak kurma çağrısında bulundu.

Türkiye'nin otomobili Arap dünyasında büyük ses getirdi

TEKNOLOJİDE BAĞIMSIZ TÜRKİYE

Doha merkezli "Katar El-Arab" gazetesi üst yöneticisi (CEO) Cabir el-Harmi, Twitter'dan yaptığı paylaşımda, Arap dünyasını Türkiye ile ittifak kurmaya davet etti.

Türkiye'nin otomobili Arap dünyasında büyük ses getirdi

Türkiye'nin kendi deniz, hava ve kara askeri araçlarını ürettiğini, teknolojide bağımsız bir geleceğe doğru ilerlediğini ve tanıtımını yaptığı yerli otomobilin de yakında seri üretimine başlayacağını ifade eden Harmi, "Arap dünyası Türkiye'ye saldırmak yerine onunla ittifak kurmalı ve deneyimlerinden faydalanmalı." ifadelerini kullandı.

Türkiye'nin otomobili Arap dünyasında büyük ses getirdi

Yemenli gazeteci-yazar Yasin et-Temimi de yerli otomobilin başarısı için Türkiye'yi tebrik ederek, güçlü bir İslam ülkesinin teknolojide bağımsız olmak adına attığı bu adımın memnuniyet verici olduğunu dile getirdi.

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