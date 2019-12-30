Türkiye'nin otomobili Arap dünyasında büyük ses getirdi

Türkiye'nin kendi deniz, hava ve kara askeri araçlarını ürettiğini, teknolojide bağımsız bir geleceğe doğru ilerlediğini ve tanıtımını yaptığı yerli otomobilin de yakında seri üretimine başlayacağını ifade eden Harmi, "Arap dünyası Türkiye'ye saldırmak yerine onunla ittifak kurmalı ve deneyimlerinden faydalanmalı." ifadelerini kullandı.