Türkiye'nin otomobili Arap dünyasında büyük ses getirdi
Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın katılımıyla geçen cuma günü tanıtımı yapılan Türkiye Otomobili Girişim Grubu'nun (TOGG) mühendis ve tasarımcıları tarafından hazırlanan ve 2022'de üretimine başlanacak olan Türkiye'nin otomobili Arap dünyasında büyük ses getirdi.
30.12.2019 19:01
- Son Güncelleme: 30.12.2019 19:01
Türkiye'nin kendi deniz, hava ve kara askeri araçlarını ürettiğini, teknolojide bağımsız bir geleceğe doğru ilerlediğini ve tanıtımını yaptığı yerli otomobilin de yakında seri üretimine başlayacağını ifade eden Harmi, "Arap dünyası Türkiye'ye saldırmak yerine onunla ittifak kurmalı ve deneyimlerinden faydalanmalı." ifadelerini kullandı.
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