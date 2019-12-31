Taksim'de yılbaşı önlemleri başladı! Polis tek tek aradı

Yılbaşına saatler kala yeni yıla Taksim'de girmek isteyen kişilerin güvenliğini sağlamak için polis, başta İstiklal Caddesi olmak üzere meydana çıkan yollarda üst aramaları yapıyor. İtfaiye araçları da Taksim Meydanı'nda hazır bekliyor. Ayrıca polis köpekleri de yılaşı devriyesine başladı.

31.12.2019 17:12 - Son Güncelleme: 31.12.2019 17:15 BU GALERİYİ PAYLAŞ





