Türk SİHA’ları gözünü yeni rekorlara dikti! Hedef 24 mühimmat ile uçabilmek
Özellikle son yıllarda taarruzi SİHA alanında son derece kritik projelere imza atan Türk savunma sanayii gelecek günlerde yeni rekorlar için çalışmalarını sürdürüyor. Bugüne kadar en fazla 4 mühimmat ile kalkış yapabilen Türk SİHA'ları için hedef 24 mühimmat ile uçabilmek. İşte heyecanlandıran detaylar.
23.09.2020 12:23
- Son Güncelleme: 23.09.2020 12:23
TRT Haber'de yer alan habere göre ANKA-S ve Bayraktar TB2 ile SİHA alanında ne denli kritik bir yetkinliğe ulaştığını gerek yurt içi terör operasyonlarında gerekse de Irak, Suriye ve Libya gibi son derece tehlikeli bölgelerde sergilediği performansla gösteren Türk savunma sanayii gelecek dönem için de çalışmalarını sürdürüyor.
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