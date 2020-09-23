Türk SİHA’ları gözünü yeni rekorlara dikti! Hedef 24 mühimmat ile uçabilmek

TRT Haber'de yer alan habere göre ANKA-S ve Bayraktar TB2 ile SİHA alanında ne denli kritik bir yetkinliğe ulaştığını gerek yurt içi terör operasyonlarında gerekse de Irak, Suriye ve Libya gibi son derece tehlikeli bölgelerde sergilediği performansla gösteren Türk savunma sanayii gelecek dönem için de çalışmalarını sürdürüyor.