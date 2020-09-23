Haberler Galeri Güncel Sağlık Bakanlığı güncel koronavirüs günlük vaka sayılarını açıkladı! O illerde yaşayanlar dikkat

Sağlık Bakanlığı güncel koronavirüs günlük vaka sayılarını açıkladı! O illerde yaşayanlar dikkat

Son dakika haberi... Türkiye'nin koronavirüs salgınıyla mücadelesi sürüyor. Sağlık Bakanlığı tarafından açıklanan Türkiye tablosu haritalı günlük vaka sayıları güncellendi. 22 Eylül verilerine göre İstanbul'da günlük vaka sayısı 205 olarak belirlendi. İşte gelen son dakika verilerine göre koronavirüs Türkiye haritasındaki son durum ve bölge bölge illerimizin günlük vaka sayıları.

23.09.2020 16:21 - Son Güncelleme: 23.09.2020 16:37
Sağlık Bakanlığı güncel koronavirüs günlük vaka sayılarını açıkladı! O illerde yaşayanlar dikkat

Son 24 saatte 65 kişi Kovid-19 nedeniyle hayatını kaybetti, 1261 kişi ise iyileşti. Kovid-19 tedavisi tamamlananların sayısı 269 bin 696'ya çıktı.

GALERİ DEVAM EDİYOR
Sağlık Bakanlığı güncel koronavirüs günlük vaka sayılarını açıkladı! O illerde yaşayanlar dikkat

Toplam test sayısı 9 milyon 496 bin 268, vaka sayısı 306 bin 302, vefat sayısı 7 bin 639 olarak kayıtlara geçti.

Aktif hasta sayısı 28 bin 967, ağır hasta sayısı 1522, hastalarda zatürre oranı ise yüzde 6,7 oldu.

Sağlık Bakanlığı güncel koronavirüs günlük vaka sayılarını açıkladı! O illerde yaşayanlar dikkat

Son 24 saatte 114 bin 311 Kovid-19 testi yapıldı, 1692 kişiye hastalık tanısı konuldu, 65 kişi Kovid-19 nedeniyle hayatını kaybetti, ağır hasta sayısı 1522 oldu, 1261 kişinin Kovid-19 tedavisi tamamlandı.

Sağlık Bakanlığı güncel koronavirüs günlük vaka sayılarını açıkladı! O illerde yaşayanlar dikkat

Hürriyet'te yer alan habere göre bir önceki güne göre COVID-19 test sayısında ve hastaneden taburcu edilen yeni hasta sayısında artış (sırasıyla %1,6 ve %6,8), yeni COVID-19 hasta sayısında ve entübe edilen yeni hasta sayısında ise azalma görülmüştür (sırasıyla -%2,8 ve -%5,2).

Sağlık Bakanlığı güncel koronavirüs günlük vaka sayılarını açıkladı! O illerde yaşayanlar dikkat

Bir önceki güne göre bölgelerdeki yeni hasta değişim yüzdesine bakıldığında; en fazla azalış Orta Anadolu Bölgesinde (-%11,7) gerçekleşmiştir. En fazla artış ise Batı Marmara Bölgesinde olup hasta sayısı açısından incelendiğinde bu fark sadece 5 hastadır.

25-49 yaş grubunda 1.000.000 kişiye düşen yeni COVID-19 hasta sayısı kadınlarda 25,9, erkeklerde ise 28,4' tür.

DİĞER GALERİLER
Bir sonraki galeri
10 sn kaldı Türk SİHA’ları gözünü yeni rekorlara dikti! Hedef 24 mühimmat ile uçabilmek
Türk SİHA’ları gözünü yeni rekorlara dikti! Hedef 24 mühimmat ile uçabilmek