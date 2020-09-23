Sağlık Bakanlığı güncel koronavirüs günlük vaka sayılarını açıkladı! O illerde yaşayanlar dikkat

Bir önceki güne göre bölgelerdeki yeni hasta değişim yüzdesine bakıldığında; en fazla azalış Orta Anadolu Bölgesinde (-%11,7) gerçekleşmiştir. En fazla artış ise Batı Marmara Bölgesinde olup hasta sayısı açısından incelendiğinde bu fark sadece 5 hastadır.



25-49 yaş grubunda 1.000.000 kişiye düşen yeni COVID-19 hasta sayısı kadınlarda 25,9, erkeklerde ise 28,4' tür.