Sağlık Bakanlığı güncel koronavirüs günlük vaka sayılarını açıkladı! O illerde yaşayanlar dikkat
Son dakika haberi... Türkiye'nin koronavirüs salgınıyla mücadelesi sürüyor. Sağlık Bakanlığı tarafından açıklanan Türkiye tablosu haritalı günlük vaka sayıları güncellendi. 22 Eylül verilerine göre İstanbul'da günlük vaka sayısı 205 olarak belirlendi. İşte gelen son dakika verilerine göre koronavirüs Türkiye haritasındaki son durum ve bölge bölge illerimizin günlük vaka sayıları.
Bir önceki güne göre bölgelerdeki yeni hasta değişim yüzdesine bakıldığında; en fazla azalış Orta Anadolu Bölgesinde (-%11,7) gerçekleşmiştir. En fazla artış ise Batı Marmara Bölgesinde olup hasta sayısı açısından incelendiğinde bu fark sadece 5 hastadır.
25-49 yaş grubunda 1.000.000 kişiye düşen yeni COVID-19 hasta sayısı kadınlarda 25,9, erkeklerde ise 28,4' tür.