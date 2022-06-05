Türk savunma sanayisinin göz bebeği yerli ve milli sistemler EFES-2022 Tatbikatı'nda sergilendi
Türk Silahlı Kuvvetleri'nin (TSK) en büyük planlı tatbikatlarından EFES-2022'de yerli ve milli imkanlarla üretilen Türk savunma sanayi sistemleri sergilendi. İşte habere ilişkin tüm detaylar ve sergi alanından görüntüler...
05.06.2022 18:51 - Son Güncelleme: 05.06.2022 18:52
Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayii Başkanlığından (SSB) yapılan yazılı açıklamaya göre, Türkiye'nin en büyük müşterek tatbikatı olma özelliği taşıyan EFES-2022, birleşik, müşterek fiili atışlı arazi tatbikatı, dost ve müttefik ülke unsurlarının da katılımıyla İzmir'in Seferihisar ilçesinde devam ediyor.
SİHA'LARDAN HELİKOPTERLERE, ELEKTRONİK HARP SİSTEMLERİNDEN RADARLARA...
Tatbikat, SİHA'lardan helikopterlere, savaş gemilerinden mühimmatlara, elektronik harp sistemlerinden radar sistemlerine kadar birçok sistemi geliştiren, üreten ve güvenlik güçlerinin hizmetine sunan Türk savunma sanayisinin kabiliyetlerinin de katılımcı ülkelerce sahada görülmesine olanak sağlıyor.