Türk savunma sanayisinin göz bebeği yerli ve milli sistemler EFES-2022 Tatbikatı’nda sergilendi

Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayii Başkanlığından (SSB) yapılan yazılı açıklamaya göre, Türkiye'nin en büyük müşterek tatbikatı olma özelliği taşıyan EFES-2022, birleşik, müşterek fiili atışlı arazi tatbikatı, dost ve müttefik ülke unsurlarının da katılımıyla İzmir'in Seferihisar ilçesinde devam ediyor.