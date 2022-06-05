Harekat öncesi PKK/YPG tutuştu! Tel Rıfat'ta rejim bayraklı kamufle
Terör örgütü YPG/PKK, Tel Rıfat'ta kendini rejim bayrağıyla kamufle etmeye çalışıyor... Fırat Kalkanı Harekatı bölgesindeki cephe hatlarından yapılan gözlemler sonucu örgütün Tel Rıfat ilçe merkezindeki en yüksek noktada Beşşar Esed rejimi bayrağını kullandığı görüntülendi.
05.06.2022 18:24 - Son Güncelleme: 05.06.2022 18:25
Terör örgütü YPG/PKK, Türkiye sınırına 18 kilometre mesafedeki Tel Rıfat ilçesini, Rus hava kuvvetlerinin desteği sayesinde Şubat 2016'da şiddetli çatışmaların ardından muhaliflerden aldı.
Bu yakınlaşma görüntüsünün parçası olarak Münbiç ve sınır hattındaki bazı yerleşimler gibi Tel Rıfat'taki teröristler de rejim bayrağı kullanıyor.
REJİM BAYRAKLI KAMUFLE
Fırat Kalkanı bölgesindeki cephe hattından, Tel Rıfat merkezinin tam ortasındaki büyük anten kulesinde rejim bayrağının asılı olduğu görülüyor.