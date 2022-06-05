Vav TV İzle
Haberler Güncel Harekat öncesi PKK/YPG tutuştu! Tel Rıfat'ta rejim bayraklı kamufle

Harekat öncesi PKK/YPG tutuştu! Tel Rıfat'ta rejim bayraklı kamufle

Terör örgütü YPG/PKK, Tel Rıfat'ta kendini rejim bayrağıyla kamufle etmeye çalışıyor... Fırat Kalkanı Harekatı bölgesindeki cephe hatlarından yapılan gözlemler sonucu örgütün Tel Rıfat ilçe merkezindeki en yüksek noktada Beşşar Esed rejimi bayrağını kullandığı görüntülendi.

05.06.2022 18:24 - Son Güncelleme: 05.06.2022 18:25
Harekat öncesi PKK/YPG tutuştu! Tel Rıfat’ta rejim bayraklı kamufle

Terör örgütü YPG/PKK, Türkiye sınırına 18 kilometre mesafedeki Tel Rıfat ilçesini, Rus hava kuvvetlerinin desteği sayesinde Şubat 2016'da şiddetli çatışmaların ardından muhaliflerden aldı.

GALERİ DEVAM EDİYOR
Harekat öncesi PKK/YPG tutuştu! Tel Rıfat’ta rejim bayraklı kamufle

6 yıldır ilçe ve çevresini işgal eden YPG/PKK, Türkiye'nin askeri harekat gündeminin yoğunlaştığı zamanlarda Rusya'nın aracılığıyla rejimle yakınlaşma görüntüsü verdi.

Harekat öncesi PKK/YPG tutuştu! Tel Rıfat’ta rejim bayraklı kamufle

Bu yakınlaşma görüntüsünün parçası olarak Münbiç ve sınır hattındaki bazı yerleşimler gibi Tel Rıfat'taki teröristler de rejim bayrağı kullanıyor.

Harekat öncesi PKK/YPG tutuştu! Tel Rıfat’ta rejim bayraklı kamufle

REJİM BAYRAKLI KAMUFLE
Fırat Kalkanı bölgesindeki cephe hattından, Tel Rıfat merkezinin tam ortasındaki büyük anten kulesinde rejim bayrağının asılı olduğu görülüyor.

Harekat öncesi PKK/YPG tutuştu! Tel Rıfat’ta rejim bayraklı kamufle

Görüntülerde, cephe hattında tünellerle bağlanmış terörist siperleri ve gözetleme noktaları ile örgüt mensupları fark ediliyor.

SON DAKİKA