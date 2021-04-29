RAMAZAN İMSAKİYE
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Türk savunma sanayisinin dönüm noktası! Bayraktar TB2 tam 7 yıl önce bugün ilk kez uçuruldu!

Türk savunma sanayisinde üstün başarıları ile dünyanın gündeminden düşmeyen Bayraktar TB2'ler 7 yıl önce ilk kez bugün uçuruldu. Türk SİHA'larının yıl dönümü hakkında paylaşımda bulunan Selçuk Bayraktar, "Tam 7 yıl önce bugün 29 Nisan 2014'te, Keşan'da #BayraktarTB2 İHA'yı ilk kez uçurduk. Ekipçe tarihe tanıklık ettik. Sonrasında Envantere girdi. Havada kalış ve irtifa rekorları kırdı. Silahlanarak Türkiye'nin ilk SİHA'sı oldu. 300.000 saat uçuşu başarıyla geride bıraktı" dedi.

29.04.2021 17:00 - Son Güncelleme: 29.04.2021 17:00
Türk savunma sanayisinin dönüm noktası! Bayraktar TB2 tam 7 yıl önce bugün ilk kez uçuruldu!

Selçuk Bayraktar'ın tam 7 yıl önce bugün olarak Twitter üzerinden paylaştığı Bayraktar TB2 uçuşuyla göz dolduruyor.

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Türk savunma sanayisinin dönüm noktası! Bayraktar TB2 tam 7 yıl önce bugün ilk kez uçuruldu!

7 yıl önce başlayan macerayı vurgulayan Bayraktar, İHA'yı ilk kez uçurduklarını ve bu sayede ekipçe tarihe tanıklık ettiklerini belirtti.

Türk savunma sanayisinin dönüm noktası! Bayraktar TB2 tam 7 yıl önce bugün ilk kez uçuruldu!

Yıllar içinde geliştirilen ve ilk olduğu konumdan çok daha ileride olan İHA, ilk uçuşundan bu yana envantere girdi, havada kalış ve irtifa rekorları kırdı.

Türk savunma sanayisinin dönüm noktası! Bayraktar TB2 tam 7 yıl önce bugün ilk kez uçuruldu!

Öte yandan silahlandırılan bu İHA Türkiye'nin ilk SİHA'sı olmayı da başardı. 300 bin saat uçuşu da başarıyla geride bırakan araç, çok daha farklı görevlerde karşımıza çıkacak.

Türk savunma sanayisinin dönüm noktası! Bayraktar TB2 tam 7 yıl önce bugün ilk kez uçuruldu!

Baykar'ın Twitter hesabından da paylaşılan ilk uçuş videosunda ise ''29 Nisan 2014 tarihinde sonradan silahlanarak Türkiye'nin ilk SİHA'sı olan #BayraktarTB2 ilk uçuşunu başarıyla tamamladı,'' ifadelerine yer verildi.