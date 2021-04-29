Türk savunma sanayisinin dönüm noktası! Bayraktar TB2 tam 7 yıl önce bugün ilk kez uçuruldu!
Türk savunma sanayisinde üstün başarıları ile dünyanın gündeminden düşmeyen Bayraktar TB2'ler 7 yıl önce ilk kez bugün uçuruldu. Türk SİHA'larının yıl dönümü hakkında paylaşımda bulunan Selçuk Bayraktar, "Tam 7 yıl önce bugün 29 Nisan 2014'te, Keşan'da #BayraktarTB2 İHA'yı ilk kez uçurduk. Ekipçe tarihe tanıklık ettik. Sonrasında Envantere girdi. Havada kalış ve irtifa rekorları kırdı. Silahlanarak Türkiye'nin ilk SİHA'sı oldu. 300.000 saat uçuşu başarıyla geride bıraktı" dedi.
29.04.2021 17:00
- Son Güncelleme: 29.04.2021 17:00