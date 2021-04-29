17 günlük tam kapanma başladı! Kısıtlamada nereler açık olacak? Kimler muaf? Seyahat nasıl olacak? İşte detaylar...
Başkan Recep Tayyip Erdoğan geçtiğimiz Pazartesi günü kabine toplantısı sonrası koronavirüs tedbirleri kapsamında tam kapanmaya geçildiğini duyurdu. Başkan Erdoğan, "29 Nisan 2021 Perşembe akşamı saat 19.00'dan başlayıp, 17 Mayıs 2021 Pazartesi sabah 05.00'e kadar sürecek şekilde tam kapanmaya geçiyoruz." dedi. Saat 19.00 itibariyle 17 gün sürecek 'tam kapanma' başladı. Peki kısıtlama sürecinde nereler açık olacak? Kimler muaf olacak? Şehirler arası seyahat nasıl gerçekleştirilecek? İşte madde madde detaylar...
29.04.2021 18:56
- Son Güncelleme: 29.04.2021 19:13
İşte İçişleri Bakanlığı'nın 'Tam Kapanma Genelgesi' ve madde madde detaylar...
Koronavirüsün mutasyona uğrayan yeni varyantları sonrasında artan bulaşıcılığıyla birlikte Koronavirüs (Covid-19) salgınının toplum sağlığı ve kamu düzeni açısından oluşturduğu riski yönetme ve hastalığın yayılım hızını kontrol altında tutma amacıyla yeni tedbirlerin alınması gerekmiş ve 13 Nisan 2021 tarihli Cumhurbaşkanlığı Kabinesi toplantısında alınan kararlar doğrultusunda 14 Nisan 2021 Çarşamba gününden itibaren iki haftalık kısmi kapanma sürecine girilmiştir.