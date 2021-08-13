Orman yangınlarının doğada bıraktığı tahribat uydu aracılığıyla görüntülendi

Şu an için gündemimizde orman yangınları var. Orman yangınları sonrası Ege ve Akdeniz'de ne kadar alanın zarar gördüğünün tespitini yaptık. Bu süreçte yangınlardan dolayı, Manavgat bölgesinde 30 bin, Bodrum'da 12 bin 600, Marmaris'te 8 bin ve Güzelbağ çevresinde 6 bin 500 hektar alana zarar gördüğünü tespit ettik" dedi.