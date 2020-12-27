Sağlık Bakanı Fahrettin Koca açıkladı! Bu kişilere aşı yapılmayacak!

İŞTE İYİLEŞEN HASTA SAYISI?

Son 24 saatte, 23 bin 231 kişinin Kovid-19 tedavisi/karantinasının sona ermesiyle iyileşen sayısı 1 milyon 994 bin 34'e yükseldi. Toplam test sayısı 23 milyon 605 bin 813'e ulaştı, vaka sayısı 2 milyon 133 bin 373, vefat sayısı 19 bin 624, ağır hasta sayısı 4 bin 501 oldu.