Sağlık Bakanı Fahrettin Koca açıkladı! Bu kişilere aşı yapılmayacak!
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Biontech koronavirüs aşısı ile ilgili önemli açıklamalarda bulundu. Biontech'in Pfizer'le birlikte geliştirdiği covid-19 aşısının kimlere yapılıp kimlere yapılmayacağına ilişkin kriterleri açıklayan Bakan Fahrettin Koca , iki Türk profesörün mRna teknolojisiyle ürettiği biontech aşısıyla ilgili neden böyle bir (yapılacak ve yapılmayacaklar) adım atıldığını da izah etti.
Anlaşmaları tamamlanan ve Türkiye'ye geleceği önceki gün bizzat çalışmanın sahibi Prof. Dr. Uğur Şahin tarafından açıklanan Pfizer-Biontech aşısına dair Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'dan çok önemli bir açıklama geldi. Bakan Koca koroanvirüs mutasyonuna ilişkin çok kritik bir bilgi verirken biontech aşısının kimlere yapılıp kimlere yapılmayacağını, burada kriterin ne olacağını açıkladı. İşte Türkiye'de korona virüsüne dair son gelişemeler Bakan Koca'nın mutasyon ve biontech aşısı açıklamaları;
KORONAVİRÜSTE TÜRKİYE'DE SON DURUMU AÇIKLADI
Bakan Fahrettin Koca'nın açıkladığı Sağlık Bakanlığı son verilerine göre Türkiye'de son 24 saatte 178 bin 872 Kovid-19 testi yapıldı, 15 bin 118 kişinin testi pozitif çıktı, 253 kişi öldü. Türkiye Günlük Koronavirüs tablosu aynı zamanda Bakanlığa ait "covid19.saglik.gov.tr" adresinden de paylaşıldı. Güncel verilere göre, son 24 saatte 178 bin 872 Kovid-19 testi yapıldı.
İŞTE İYİLEŞEN HASTA SAYISI?
Son 24 saatte, 23 bin 231 kişinin Kovid-19 tedavisi/karantinasının sona ermesiyle iyileşen sayısı 1 milyon 994 bin 34'e yükseldi. Toplam test sayısı 23 milyon 605 bin 813'e ulaştı, vaka sayısı 2 milyon 133 bin 373, vefat sayısı 19 bin 624, ağır hasta sayısı 4 bin 501 oldu.
ZATÜRRE RAKAMLARI BELLİ OLDU!
Haftalık verilere göre, bu hafta hastalarda zatürre oranı yüzde 4,1, yatak doluluk oranı yüzde 50,8, erişkin yoğun bakım doluluk oranı yüzde 68,2 ventilatör doluluk oranı yüzde 40, ortalama temaslı tespit süresi 10 saat, filyasyon oranı ise yüzde 99,9 olarak gerçekleşti.
BAKAN KOCA: AĞIR HASTA SAYISINA DİKKAT
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Twitter hesabından günlük verilere ilişkin yaptığı paylaşımda şunları kaydetti:
"Bugün tespit edilen 3002 yeni hasta var. Vaka sayısı, aktif vaka sayısı ve hasta sayısı düşmeye devam ediyor. Ağır hasta sayımızdaki düşüş de devam ediyor. Bu güzel haberleri sürekli hale getirecek olan aşılama programı etkisini gösterene kadar mücadele."