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Tamamlandığında Türkiye'nin en yükseği olacak! Yusufeli Barajı'nda sona doğru

Çoruh Nehri üzerinde yapımı süren ve tamamlandığında 275 metre gövde yüksekliği ile Türkiye'nin en yüksek, dünyanın ise 'çift eğrilikli ince kemer baraj tipi' kategorisinde 3'üncü en yüksek barajı olacak Yusufeli Barajı'nın gövdesinin tamamlanmasında sona geliniyor. Barajda şu ana kadar ise 3,85 milyon metreküp beton kullanıldı. 2021 yılında devreye girmesi planlanan projede gövdenin tamamlanmasına 10 metre kaldı. Baraj sahasında çalışmalar sürerken, yeni yerleşim yerinde de çalışmalar hız kazandı.

30.12.2020 08:47 - Son Güncelleme: 30.12.2020 08:55
Tamamlandığında Türkiye'nin en yükseği olacak! Yusufeli Barajı'nda sona doğru

Türkiye sınırları içinde 410 kilometrelik uzunluğa sahip Kuzeydoğu Anadolu'nun en büyük nehirlerinden Çoruh Nehri üzerinde yapımına devam edilen Yusufeli Barajı ve HES projesi inşaatı sürüyor. 275 metre gövde yüksekliği ile Türkiye'nin en yüksek, dünyanın ise 'çift eğrilikli ince kemer baraj tipi' kategorisinde 3'üncü en yüksek barajı olacak Yusufeli Barajı'nda, 558 megavat kurulu güce sahip santral ile 2,5 milyon insanın elektrik ihtiyacı karşılanabilecek.

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Tamamlandığında Türkiye'nin en yükseği olacak! Yusufeli Barajı'nda sona doğru

Yerin altında 110 metre uzunluğunda, 30 metre genişliğinde ve 50 metre derinliğinde yapılan santral binasının beton imalatında sona gelindi. Türkiye'nin öz kaynakları ile tamamı Türk mühendisler tarafından inşa edilen baraj projesinde, 265 metre gövde yüksekliğine ulaşıldı.

Tamamlandığında Türkiye'nin en yükseği olacak! Yusufeli Barajı'nda sona doğru

Barajda şu ana kadar ise 3,85 milyon metreküp beton kullanıldı. 2021 yılında devreye girmesi planlanan projede gövdenin tamamlanmasına 10 metre kaldı.

Tamamlandığında Türkiye'nin en yükseği olacak! Yusufeli Barajı'nda sona doğru

Baraj sahasında çalışmalar sürerken, yeni yerleşim yerinde de çalışmalar hız kazandı. Su altında kalacak ilçeye veda etmeye hazırlanan vatandaşlar ise yeni yerleşim yerinin çok modern olmasını istiyor.

Tamamlandığında Türkiye'nin en yükseği olacak! Yusufeli Barajı'nda sona doğru


'ÇOK GÜZEL OLMASINI UMUT EDİYORUM'
Yeni ilçenin güzel olacağını umut ettiğini ifade eden Betül Gülçırak, "Özellikle eğitim anlamında olumlu şeylerin olmasını temenni ediyorum. Okullarıyla, yüksekokullarıyla, meslek liseleriyle yeni ilçenin çok güzel olmasını umut ediyorum" dedi.

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