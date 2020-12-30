Tamamlandığında Türkiye'nin en yükseği olacak! Yusufeli Barajı'nda sona doğru
Çoruh Nehri üzerinde yapımı süren ve tamamlandığında 275 metre gövde yüksekliği ile Türkiye'nin en yüksek, dünyanın ise 'çift eğrilikli ince kemer baraj tipi' kategorisinde 3'üncü en yüksek barajı olacak Yusufeli Barajı'nın gövdesinin tamamlanmasında sona geliniyor. Barajda şu ana kadar ise 3,85 milyon metreküp beton kullanıldı. 2021 yılında devreye girmesi planlanan projede gövdenin tamamlanmasına 10 metre kaldı. Baraj sahasında çalışmalar sürerken, yeni yerleşim yerinde de çalışmalar hız kazandı.
30.12.2020 08:47
- Son Güncelleme: 30.12.2020 08:55
Türkiye sınırları içinde 410 kilometrelik uzunluğa sahip Kuzeydoğu Anadolu'nun en büyük nehirlerinden Çoruh Nehri üzerinde yapımına devam edilen Yusufeli Barajı ve HES projesi inşaatı sürüyor. 275 metre gövde yüksekliği ile Türkiye'nin en yüksek, dünyanın ise 'çift eğrilikli ince kemer baraj tipi' kategorisinde 3'üncü en yüksek barajı olacak Yusufeli Barajı'nda, 558 megavat kurulu güce sahip santral ile 2,5 milyon insanın elektrik ihtiyacı karşılanabilecek.
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