SON DAKİKA: Başkan Erdoğan’ın katılacağı törenle hak sahiplerine teslim edilecek! İşte İzmir’de depremzedeler için yapılan evler

Başkan Recep Tayyip Erdoğan da sosyal medya hesabından şu mesajı paylaştı: Nasıl 19 yıl boyunca verdiğimiz tüm sözleri tuttuysak, hamdolsun İzmir'de de bir sözümüzü daha yerine getirmenin mutluluğunu yaşıyoruz. Yeni, güvenli, konforlu yuvalarının İzmirli vatandaşlarımıza hayırlı olmasını diliyorum.