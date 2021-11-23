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Haberler Güncel SON DAKİKA: Başkan Erdoğan'ın katılacağı törenle hak sahiplerine teslim edilecek! İşte İzmir'de depremzedeler için yapılan evler

SON DAKİKA: Başkan Erdoğan'ın katılacağı törenle hak sahiplerine teslim edilecek! İşte İzmir'de depremzedeler için yapılan evler

Son dakika haberleri... İzmir'de 30 Ekim 2020'de yaşanan depremde evleri yıkılan veya ağır hasar gören depremzedeler için yapılan konutlar cuma günü Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın katılacağı törenle hak sahiplerine verilecek. Toplu Konut İdaresi Başkanlığınca yürütülen çalışmalar kapsamında 7 proje alanında inşaatı tamamlanan 596'sı konut 741 bina hak sahiplerine teslim edilecek. İşte o evler...

AA
23.11.2021 10:33 - Son Güncelleme: 23.11.2021 11:01
SON DAKİKA: Başkan Erdoğan’ın katılacağı törenle hak sahiplerine teslim edilecek! İşte İzmir’de depremzedeler için yapılan evler

Başkan Recep Tayyip Erdoğan da sosyal medya hesabından şu mesajı paylaştı: Nasıl 19 yıl boyunca verdiğimiz tüm sözleri tuttuysak, hamdolsun İzmir'de de bir sözümüzü daha yerine getirmenin mutluluğunu yaşıyoruz. Yeni, güvenli, konforlu yuvalarının İzmirli vatandaşlarımıza hayırlı olmasını diliyorum.

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SON DAKİKA: Başkan Erdoğan’ın katılacağı törenle hak sahiplerine teslim edilecek! İşte İzmir’de depremzedeler için yapılan evler

İzmir'de 30 Ekim 2020'de yaşanan depremde evleri yıkılan veya ağır hasar gören depremzedeler için yapılan konutlar cuma günü Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın katılacağı törenle hak sahiplerine verilecek.

SON DAKİKA: Başkan Erdoğan’ın katılacağı törenle hak sahiplerine teslim edilecek! İşte İzmir’de depremzedeler için yapılan evler

Merkez üssü Seferihisar açıkları olan ve 117 kişinin hayatını kaybettiği 6,6 büyüklüğündeki depremin ardından Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı depremde evleri yıkılan ve ağır hasar gören vatandaşlar için konut projesi hazırladı.

SON DAKİKA: Başkan Erdoğan’ın katılacağı törenle hak sahiplerine teslim edilecek! İşte İzmir’de depremzedeler için yapılan evler

Enkazların kaldırılmasının ardından Bayraklı'da 7 proje alanı ayrıca Bayraklı Şehir Hastanesi yakınlarında da rezerv alanı belirlendi.

SON DAKİKA: Başkan Erdoğan’ın katılacağı törenle hak sahiplerine teslim edilecek! İşte İzmir’de depremzedeler için yapılan evler

Toplu Konut İdaresi Başkanlığınca (TOKİ) proje ve rezerv alanında yürütülen çalışmalar kapsamında 7 proje alanında 1391 konut ve 298 iş yerinin inşasına hemen başlandı.

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