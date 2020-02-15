Son dakika: CHP İl Başkanlığı kongresinde kavga! Partililer birbirine girdi

CHP Şanlıurfa Milletvekili Aziz Aydınlık'ın da hazır bulunduğu kongrede mevcut CHP İl Başkanı Hayretttin Cidir ile Büyükşehir yasasıyla beldeden mahalleye dönüşen Kısas'ın eski Belediye Başkanı Ali Ersöz aday oldu.



