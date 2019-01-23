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Türk donanmasının gururu böyle görüntülendi

Yunus balıklarının da eşlik ettiği denizaltının İstanbul Boğazı'ndan geçişi görsel bir şölen oluşturdu. Dış dünya ile iletişimin neredeyse kesildiği, karanlık sularda günlerce limana uğramaksızın görev yapabilen denizaltıda gece mi gündüz mü olduğunu ışıklar gösteriyor.

23 Ocak 2019 Çarşamba, 10:39:16 Güncelleme: 10:44:50
Türk donanmasının gururu böyle görüntülendi

Türk Silahlı Kuvvetlerine ait "TCG Sakarya S-354" denizaltısı, Karadeniz Uyum Harekatı'na katılmak için İstanbul Boğazı'ndan yunus balıkları eşliğinde geçti. Denizaltının bir günlük yolculuğunu ise İHA görüntüledi.

Türk donanmasının gururu böyle görüntülendi

Türk Silahlı Kuvvetleri, havada, karada ve denizde düşmana göz açtırmıyor. Yaklaşık 140 yıl önce iki denizaltı ile ilk denizaltı faaliyetine başlayan Türk Donanması, bugün bölgesindeki en etkili güçlerden biri haline geldi. Karanlık sularda sessizliği ve atış gücüyle düşmana korku, dosta güven veren denizaltılar toplam 3 sınıftan oluşuyor.

Türk donanmasının gururu böyle görüntülendi

Deniz Kuvvetleri Denizaltı Filosu Komutanlığı, preveze sınıfı "TCG Sakarya S-354" isimli denizaltının kapılarını İhlas Haber Ajansı'na açtı. Karadeniz Uyum Harekatı'na iştirak etmek için İstanbul Boğazı'ndan geçen denizaltının bir günlük yolculuğu ve personelin çalışma alanları kameralara yansıdı.

Türk donanmasının gururu böyle görüntülendi

Denizaltı mürettebatı için gün, hava aydınlanmadan başlıyor. Gün ağarmadan seyre çıkan mürettebat, iskelede hareket hazırlığı yaparak son kontrolleri gerçekleştiriyor. Yapılan hazırlıkların ardından denizaltının sessiz ve derin yolculuğu başlıyor.

Türk donanmasının gururu böyle görüntülendi

Sessizliği ve atış gücü ile TSK bünyesinde yer alan "TCG Sakarya S-354" isimli denizaltı, limana uğramaksızın çok uzun süreler boyunca karanlık sularda görev yapıyor.

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