Türk donanmasının gururu böyle görüntülendi

Türk Silahlı Kuvvetleri, havada, karada ve denizde düşmana göz açtırmıyor. Yaklaşık 140 yıl önce iki denizaltı ile ilk denizaltı faaliyetine başlayan Türk Donanması, bugün bölgesindeki en etkili güçlerden biri haline geldi. Karanlık sularda sessizliği ve atış gücüyle düşmana korku, dosta güven veren denizaltılar toplam 3 sınıftan oluşuyor.