Türk donanmasının gururu böyle görüntülendi
Yunus balıklarının da eşlik ettiği denizaltının İstanbul Boğazı'ndan geçişi görsel bir şölen oluşturdu. Dış dünya ile iletişimin neredeyse kesildiği, karanlık sularda günlerce limana uğramaksızın görev yapabilen denizaltıda gece mi gündüz mü olduğunu ışıklar gösteriyor.
23 Ocak 2019 Çarşamba, 10:39:16 Güncelleme: 10:44:50
Türk Silahlı Kuvvetleri, havada, karada ve denizde düşmana göz açtırmıyor. Yaklaşık 140 yıl önce iki denizaltı ile ilk denizaltı faaliyetine başlayan Türk Donanması, bugün bölgesindeki en etkili güçlerden biri haline geldi. Karanlık sularda sessizliği ve atış gücüyle düşmana korku, dosta güven veren denizaltılar toplam 3 sınıftan oluşuyor.
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