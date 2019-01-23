İstanbul'da rezidansa şok baskın! Evin banyosuna bile makine kurmuşlar

NARKOTİMLER ADIM ADIM İZLEDİ

Dairelerde kalan biri kadın 3 kişiyi bir süre fiziki takibe alan polis, dün akşam baskın düzenledi. İlk olarak kadın ile iki erkeğin bulunduğu daireye operasyon yapan narkotimler, eroin, eroin yapımı için kullanılan iki karıştırıcı, hassas terazi, cep telefonları ve yüklü miktarda para buldu.