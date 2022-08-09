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Türk bilim adamları dünyaya umut oldu! Süper buğdayda ilk hasat

Savaşların ve pandeminin etkisiyle dünya genelinde gıda tedariğinin zorlaşması ve açlık tehlikesi yaşanırken, Türki bilim adamları müthiş bir geliştirmeye imza attı. Türk bilim adamları tarafından geliştirilen soğuk, kuraklık ve hastalıklara dirençli, ürün kalitesi yüksek buğday dünyaya umut olurken; ilk hasat bugün gerçekleştirildi.

09.08.2022 16:16 - Son Güncelleme: 09.08.2022 16:26
Türk bilim adamları dünyaya umut oldu! Süper buğdayda ilk hasat

Türk bilim adamları tarafından geliştirilen soğuk, kuraklık ve hastalıklara dirençli, ürün kalitesi yüksek buğdayda ilk hasat bugün gerçekleştirildi.

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Türk bilim adamları dünyaya umut oldu! Süper buğdayda ilk hasat

Tüm dünyada baş gösteren kuraklık ve savaşlar buğday rekoltesinde düşüş ve buğdaya ulaşmada yaşanan zorluklar buğdayın önemini gözler önüne serdi.

Türk bilim adamları dünyaya umut oldu! Süper buğdayda ilk hasat

Türk bilim adamları tarafından soğuk ve kuraklığa dirençli, ürün kalitesi yüksek ıslah çalışmalarının buğday sıkıntısının yaşandığı şu günlere denk gelmesi sadece Türkiye değil dünya içinde umut oldu.

Türk bilim adamları dünyaya umut oldu! Süper buğdayda ilk hasat

Sivas Bilim ve Teknoloji Üniversitesi Tarım Bilimleri ve Teknoloji Fakültesi Dekanı ve Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Tolga Karaköy ve ekibinin uzun süredir sürdürdüğü ıslah çalışmaları olumlu sonuç verdi.

Türk bilim adamları dünyaya umut oldu! Süper buğdayda ilk hasat

Sivas Bilim ve Teknoloji Üniversitesi Tarım Bilimleri ve Teknoloji Fakültesi Tarımsal Ar-Ge Merkezinde ıslahı yapılan tohumlarla elde edilen ürünlerin hasadı bugün gerçekleşti. Yaklaşık 2 bin 500 buğday türünün ekibinin kapıldığı bilim tarlasında biçerdöver ile ilk hasat gerçekleşti.

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