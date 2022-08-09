Türk bilim adamları dünyaya umut oldu! Süper buğdayda ilk hasat
Savaşların ve pandeminin etkisiyle dünya genelinde gıda tedariğinin zorlaşması ve açlık tehlikesi yaşanırken, Türki bilim adamları müthiş bir geliştirmeye imza attı. Türk bilim adamları tarafından geliştirilen soğuk, kuraklık ve hastalıklara dirençli, ürün kalitesi yüksek buğday dünyaya umut olurken; ilk hasat bugün gerçekleştirildi.
09.08.2022 16:16 - Son Güncelleme: 09.08.2022 16:26
Türk bilim adamları tarafından geliştirilen soğuk, kuraklık ve hastalıklara dirençli, ürün kalitesi yüksek buğdayda ilk hasat bugün gerçekleştirildi.