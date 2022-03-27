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Türk beklenendir! Ukraynalı yetimlere Türkiye sahip çıktı

Rusya'nın Ukrayna'yı işgalinin ardından yetimhanede yaşayan bazı çocuklar ve siviller güvenlik nedeniyle trenle Polonya'ya tahliye edildi. Yethimhanelerdeki çocukların tahliyesi için Türkiye İçişleri Bakanlığı, Dışişleri Bakanlığı, Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı ve Göç İdaresi'nin Ukraynalı ilgili kurumlarla yaptığı görüşmeler sonrası, 159 yetim çocuk ve 26 bakım personelinin Türkiye'ye kabul edilmesi kararı alındı.

27.03.2022 13:25 - Son Güncelleme: 27.03.2022 13:25
Türk beklenendir! Ukraynalı yetimlere Türkiye sahip çıktı

Polonya'dan direkt uçuşla Antalya'ya dün akşam gelmesi beklenen uçak, bugün saat 11.00 sıralarında Antalya Havalimanı'na iniş yaptı. Çocukları havalimanında Ukrayna Ankara Büyükelçisi Vasyl Bodnar, Ukrayna Antalya Konsolosu Emir Rustamov karşıladı. Yetim çocukların, ilk aşamada Antalya'da otelde kalacakları öğrenildi.

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Türk beklenendir! Ukraynalı yetimlere Türkiye sahip çıktı

Ukraynalı yetim çocukları karşılayan Ukrayna'nın Ankara Büyükelçisi Vasyl Bodnar, Antalya Havalimanı kapısında gazetecilere açıklama yaptı.

Türk beklenendir! Ukraynalı yetimlere Türkiye sahip çıktı

Büyükelçi Vasyl Bodnar, "Bugün yetimhanelerdeki ilk grup çocuklar geldi. Hem Türk hükümeti hem de Ukrayna şirketleri yardımıyla burada bir otele yerleştireceğiz çocukları. Hem Türkiye'ye hem Türk hükümetine bu yardım için çok teşekkür ediyoruz. Bu gelen ilk grup ama biz ikinci grubu da bekliyoruz. Çocuklar Rus ordusunun bombaladığı veya bombalayabileceği şehirlerden gelecek" dedi.

Türk beklenendir! Ukraynalı yetimlere Türkiye sahip çıktı

Daha fazla çocuğu ağırlayabileceklerini belirten Bodnar, "Ukrayna'da savaş olduğu sürece daha çok çocuğu burada ağırlayabiliriz diye düşünüyorum. Umarım çocuklar oradaki olaylardan hem de buraya gelirken yaşadıkları olaylardan kurtulur ve burada rahatlar. Ukrayna'daki yetimhanelerden yaklaşık 2 bin kişiyi ağırlayabiliriz diye ümit ediyorum. Çocuklar ilk etapta otellerde kalacak" diye konuştu.

Türk beklenendir! Ukraynalı yetimlere Türkiye sahip çıktı

Ukraynalı yetim çocuklardan Nikita, "Gayet iyiyim ve kendimizi iyi hissediyoruz. Polonya sınırını trenle geçtik. 3 saatlik uçak yolcuğuyla Antalya'ya geldik. Kendimizi Türkiye'de iyi hissediyoruz" dedi.

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