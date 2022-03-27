Türk beklenendir! Ukraynalı yetimlere Türkiye sahip çıktı

Büyükelçi Vasyl Bodnar, "Bugün yetimhanelerdeki ilk grup çocuklar geldi. Hem Türk hükümeti hem de Ukrayna şirketleri yardımıyla burada bir otele yerleştireceğiz çocukları. Hem Türkiye'ye hem Türk hükümetine bu yardım için çok teşekkür ediyoruz. Bu gelen ilk grup ama biz ikinci grubu da bekliyoruz. Çocuklar Rus ordusunun bombaladığı veya bombalayabileceği şehirlerden gelecek" dedi.