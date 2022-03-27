Akıllı sistem, yapay zeka! 1915 Çanakkale Köprüsü 7/24 izleniyor! 'Her şey kontrol altında'
18 Mart'ta açılışı yapılan 1915 Çanakkale Köprüsü ve bağlantı otoyolları, son teknolojiye sahip Akıllı Ulaşım Sistemleri (AUS) ile donatıldı. Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, son teknoloji ürünleriyle ve yapay zeka teknolojisiyle donatılan 1915 Çanakkale Köprüsü'nün kontrol odasını paylaştı. Bakan, "Akıllı ulaşım sistemleri ve yapay zeka teknolojisiyle donattığımız #1915ÇanakkaleKöprüsü ve Malkara-Çanakkale Otoyolu'nda her şey kontrol altında." dedi.
27.03.2022 15:54 - Son Güncelleme: 27.03.2022 15:57
Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, 1915 Çanakkale Köprüsü'nün kontrol odasını resmi Twitter hesabından paylaştı.
Adil Karaismailoğlu, paylaşımında şu ifadeleri kullandı:
"Akıllı ulaşım sistemleri ve yapay zeka teknolojisiyle donattığımız #1915ÇanakkaleKöprüsü ve Malkara-Çanakkale Otoyolu'nda her şey kontrol altında."
18 Mart'ta vatandaşın kullanımına açılan 1915 Çanakkale Köprüsü, yapay zeka teknolojisiyle dikkat çekiyor. Güvenlik, kontrol ve denetim Türk mühendislerin geliştirdiği yazılımla sağlanıyor.