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Akıllı sistem, yapay zeka! 1915 Çanakkale Köprüsü 7/24 izleniyor! 'Her şey kontrol altında'

18 Mart'ta açılışı yapılan 1915 Çanakkale Köprüsü ve bağlantı otoyolları, son teknolojiye sahip Akıllı Ulaşım Sistemleri (AUS) ile donatıldı. Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, son teknoloji ürünleriyle ve yapay zeka teknolojisiyle donatılan 1915 Çanakkale Köprüsü'nün kontrol odasını paylaştı. Bakan, "Akıllı ulaşım sistemleri ve yapay zeka teknolojisiyle donattığımız #1915ÇanakkaleKöprüsü ve Malkara-Çanakkale Otoyolu'nda her şey kontrol altında." dedi.

27.03.2022 15:54 - Son Güncelleme: 27.03.2022 15:57
Akıllı sistem, yapay zeka! 1915 Çanakkale Köprüsü 7/24 izleniyor! ’Her şey kontrol altında’

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, 1915 Çanakkale Köprüsü'nün kontrol odasını resmi Twitter hesabından paylaştı.

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Akıllı sistem, yapay zeka! 1915 Çanakkale Köprüsü 7/24 izleniyor! ’Her şey kontrol altında’

Son teknoloji ürünlerinin ve yapay zeka sistemlerinin kullanıldığı kontrol odasında 15 personel 24 saat boyunca köprüyü anbean izliyor.

Akıllı sistem, yapay zeka! 1915 Çanakkale Köprüsü 7/24 izleniyor! ’Her şey kontrol altında’

Adil Karaismailoğlu, paylaşımında şu ifadeleri kullandı:

"Akıllı ulaşım sistemleri ve yapay zeka teknolojisiyle donattığımız #1915ÇanakkaleKöprüsü ve Malkara-Çanakkale Otoyolu'nda her şey kontrol altında."

Akıllı sistem, yapay zeka! 1915 Çanakkale Köprüsü 7/24 izleniyor! ’Her şey kontrol altında’

18 Mart'ta vatandaşın kullanımına açılan 1915 Çanakkale Köprüsü, yapay zeka teknolojisiyle dikkat çekiyor. Güvenlik, kontrol ve denetim Türk mühendislerin geliştirdiği yazılımla sağlanıyor.

Akıllı sistem, yapay zeka! 1915 Çanakkale Köprüsü 7/24 izleniyor! ’Her şey kontrol altında’

Dünyanın en uzun orta açıklığına sahip 1915 Çanakkale Köprüsü ve bağlantı otoyolları son teknolojik Akıllı Ulaşım Sistemleri (AUS) ile donatıldı. Yapay zeka destekli olay algılama sistemlerinden oluşan teknoloji sayesinde köprü üzerinde 24 saat yol, hava ve afet durum riskleri izlenebiliyor.

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