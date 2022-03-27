Teröristlerin korkulu rüyası komandolar kış şartlarına hazır! İşte böyle eğitiliyorlar!
Isparta Eğirdir Dağ Komando Okulu ve Eğitim Merkez Komutanlığı'nda gördükleri zorlu eğitimler ile terörle mücadelenin en önemli unsurlarından biri haline gelen komandolar, 4 hafta süren "derin kar ve şiddetli soğuklarda muharebe harekatı" eğitimiyle zorlu hava ve arazi koşullarındaki görevlere hazırlanıyor.
27.03.2022 12:50 - Son Güncelleme: 27.03.2022 12:50
DONDURUCU SOĞUKTA YAPTIKLARI İGLOLARDA KALDILAR
Anadolu Ajansı ekibinin görüntülediği eğitimler sırasında komandolar, akşamları dondurucu soğuktan korunmak için öncelikle iglolar (sıkıştırılmış kardan yapılan evler) inşa etti. Bulundukları bölgenin güvenliğini sağlayan komandolar, ardından tamamen kardan oluşan nöbet kuleleri, tilki oyuğu, ateş çukuru, kar mağarası gibi yaşam alanları yaptı.