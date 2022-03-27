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Teröristlerin korkulu rüyası komandolar kış şartlarına hazır! İşte böyle eğitiliyorlar!

Isparta Eğirdir Dağ Komando Okulu ve Eğitim Merkez Komutanlığı'nda gördükleri zorlu eğitimler ile terörle mücadelenin en önemli unsurlarından biri haline gelen komandolar, 4 hafta süren "derin kar ve şiddetli soğuklarda muharebe harekatı" eğitimiyle zorlu hava ve arazi koşullarındaki görevlere hazırlanıyor.

27.03.2022 12:50 - Son Güncelleme: 27.03.2022 12:50
Teröristlerin korkulu rüyası komandolar kış şartlarına hazır! İşte böyle eğitiliyorlar!

Eğirdir Dağ Komando Okulu ve Eğitim Merkez Komutanlığı, dünyanın en zorlu askeri eğitimleri arasında gösterilen Komando İhtisas Kursu'na ev sahipliği yapıyor. Yılda bir kez düzenlenen ve gönüllük esasına göre başvuruların yapıldığı kursa sadece subay ve astsubaylar katılabiliyor.

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Teröristlerin korkulu rüyası komandolar kış şartlarına hazır! İşte böyle eğitiliyorlar!

Zorlu kursu tamamlayabilmek için yoğun çaba sarf eden komandolar, 8 ay sürecek komando kursunun aşamalarına katılıyor.

Teröristlerin korkulu rüyası komandolar kış şartlarına hazır! İşte böyle eğitiliyorlar!

Bu aşamaların en zorluları arasında ise güç, cesaret ve kararlılık gerektiren "derin kar ve şiddetli soğuklarda muharebe harekatı" yer alıyor.

Teröristlerin korkulu rüyası komandolar kış şartlarına hazır! İşte böyle eğitiliyorlar!

Komando adaylarının her türlü hava ve arazi şartında fiziksel ve psikolojik yeterliliğe sahip olmaları için eğitimler Davraz Dağı'nın 2 bin metrelik rakımında gerçekleştirildi.

Teröristlerin korkulu rüyası komandolar kış şartlarına hazır! İşte böyle eğitiliyorlar!

DONDURUCU SOĞUKTA YAPTIKLARI İGLOLARDA KALDILAR
Anadolu Ajansı ekibinin görüntülediği eğitimler sırasında komandolar, akşamları dondurucu soğuktan korunmak için öncelikle iglolar (sıkıştırılmış kardan yapılan evler) inşa etti. Bulundukları bölgenin güvenliğini sağlayan komandolar, ardından tamamen kardan oluşan nöbet kuleleri, tilki oyuğu, ateş çukuru, kar mağarası gibi yaşam alanları yaptı.

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