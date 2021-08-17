"Asrın felaketi" 17 Ağustos depremi üzerinden 22 yıl geçti! 45 saniye sürdü 5 bin 840 kişi hala kayıp
17 Ağustos 1999 yılında gece saat 03.02'de meydana gelen Marmara Depremi'nde hayatını kaybedenler için anma programları düzenlendi. Merkez üssü Kocaeli'nin Gölcük ilçesi olan 17 Ağustos 1999 Marmara Depremi, Kocaeli, Sakarya, İstanbul, Düzce ve Yalova'da yıkıma neden oldu. Meclis Araştırma Komisyonu'nun Temmuz 2010 tarihli raporuna göre, depremde 17 bin 480 kişi hayatını kaybetti, 43 bin 953 kişi yaralandı. 45 saniye süren depremden etkilenen kentler, yapılan çalışmalarla afetin izlerini sildi.
Merkez üssü Kocaeli'nin Gölcük ilçesi olan ve "asrın felaketi" olarak tanımlanan Marmara Depremi'nin izleri, yapılan çalışmalarla silindi.
17 Ağustos 1999'da saat 03.02'de 7,4 büyüklüğünde meydana gelen ve 45 saniye süren Marmara Depremi, Kocaeli, Sakarya, İstanbul, Düzce ve Yalova'da yıkıma yol açtı.
Yaklaşık 200 bin kişinin evsiz kaldığı, 66 bin 441 konut ve 10 bin 901 iş yerinin yıkıldığı depremden 16 milyona yakın kişi değişik düzeylerde etkilendi, 285 bin 211 konut ve 42 bin 902 iş yerinde hasar tespit edildi. Meclis raporundaki resmi veriye göre Marmara Depremi'nde 18 bin 373 kişi hayatını kaybetti, 48 bin 901 kişi yaralandı. 5 bin 840 kişi ise kayıtlara "kayıp" olarak geçti. 96 bin 808 ev ile 15 bin 939 iş yeri yıkıldı ve 252 bin 158 konut hasar gördü.