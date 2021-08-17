"Asrın felaketi" 17 Ağustos depremi üzerinden 22 yıl geçti! 45 saniye sürdü 5 bin 840 kişi hala kayıp

Yaklaşık 200 bin kişinin evsiz kaldığı, 66 bin 441 konut ve 10 bin 901 iş yerinin yıkıldığı depremden 16 milyona yakın kişi değişik düzeylerde etkilendi, 285 bin 211 konut ve 42 bin 902 iş yerinde hasar tespit edildi. Meclis raporundaki resmi veriye göre Marmara Depremi'nde 18 bin 373 kişi hayatını kaybetti, 48 bin 901 kişi yaralandı. 5 bin 840 kişi ise kayıtlara "kayıp" olarak geçti. 96 bin 808 ev ile 15 bin 939 iş yeri yıkıldı ve 252 bin 158 konut hasar gördü.