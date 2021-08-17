Vav TV İzle
Haberler Güncel "Asrın felaketi" 17 Ağustos depremi üzerinden 22 yıl geçti! 45 saniye sürdü 5 bin 840 kişi hala kayıp

"Asrın felaketi" 17 Ağustos depremi üzerinden 22 yıl geçti! 45 saniye sürdü 5 bin 840 kişi hala kayıp

17 Ağustos 1999 yılında gece saat 03.02'de meydana gelen Marmara Depremi'nde hayatını kaybedenler için anma programları düzenlendi. Merkez üssü Kocaeli'nin Gölcük ilçesi olan 17 Ağustos 1999 Marmara Depremi, Kocaeli, Sakarya, İstanbul, Düzce ve Yalova'da yıkıma neden oldu. Meclis Araştırma Komisyonu'nun Temmuz 2010 tarihli raporuna göre, depremde 17 bin 480 kişi hayatını kaybetti, 43 bin 953 kişi yaralandı. 45 saniye süren depremden etkilenen kentler, yapılan çalışmalarla afetin izlerini sildi.

AA
17.08.2021 08:43 - Son Güncelleme: 17.08.2021 08:49
Asrın felaketi 17 Ağustos depremi üzerinden 22 yıl geçti! 45 saniye sürdü 5 bin 840 kişi hala kayıp

Merkez üssü Kocaeli'nin Gölcük ilçesi olan ve "asrın felaketi" olarak tanımlanan Marmara Depremi'nin izleri, yapılan çalışmalarla silindi.

17 Ağustos 1999'da saat 03.02'de 7,4 büyüklüğünde meydana gelen ve 45 saniye süren Marmara Depremi, Kocaeli, Sakarya, İstanbul, Düzce ve Yalova'da yıkıma yol açtı.

GALERİ DEVAM EDİYOR
Asrın felaketi 17 Ağustos depremi üzerinden 22 yıl geçti! 45 saniye sürdü 5 bin 840 kişi hala kayıp

TBMM Deprem Riskinin Araştırılarak Deprem Yönetiminde Alınması Gereken Önlemlerin Belirlenmesi̇ Amacıyla Kurulan Meclis Araştırması Komisyonu'nun Temmuz 2010 tarihli raporuna göre, depremde 17 bin 480 kişi hayatını kaybetti, 43 bin 953 kişi yaralandı.

Asrın felaketi 17 Ağustos depremi üzerinden 22 yıl geçti! 45 saniye sürdü 5 bin 840 kişi hala kayıp

Yaklaşık 200 bin kişinin evsiz kaldığı, 66 bin 441 konut ve 10 bin 901 iş yerinin yıkıldığı depremden 16 milyona yakın kişi değişik düzeylerde etkilendi, 285 bin 211 konut ve 42 bin 902 iş yerinde hasar tespit edildi. Meclis raporundaki resmi veriye göre Marmara Depremi'nde 18 bin 373 kişi hayatını kaybetti, 48 bin 901 kişi yaralandı. 5 bin 840 kişi ise kayıtlara "kayıp" olarak geçti. 96 bin 808 ev ile 15 bin 939 iş yeri yıkıldı ve 252 bin 158 konut hasar gördü.

Asrın felaketi 17 Ağustos depremi üzerinden 22 yıl geçti! 45 saniye sürdü 5 bin 840 kişi hala kayıp

İSTANBUL'DA EN FAZLA HASAR AVCILA R'DAYDI
Marmara Depremi'nde İstanbul'da 454 kişi yaşamını yitirdi. Yalova, Düzce ve Gölcük'ten kentteki hastanelere getirilen yaralılardan hayatını kaybedenlerle bu sayı 981'e çıktı.

Asrın felaketi 17 Ağustos depremi üzerinden 22 yıl geçti! 45 saniye sürdü 5 bin 840 kişi hala kayıp

İstanbul'da 1880 kişinin yaralandığı depremde, 41 bine yakın konut ve iş yerinde hasar oluştu, 18 bin 162 konut orta ve ağır şiddetteki hasar yüzünden oturulamaz hale geldi.

SON DAKİKA