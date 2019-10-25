Türk askeri Tel Abyad halkının yaralarını sarıyor
Barış Pınarı Harekatı kapsamında terör örgütü YPG/PKK'dan temizlenen Tel Abyad'da Türk askeri, yaraları sarmak için gıdadan sağlığa tüm yardım imkanlarını seferber etti.
25.10.2019 16:21
- Son Güncelleme: 25.10.2019 16:23
Türkiye'nin güney sınırında oluşturulmaya çalışılan terör koridorunu yok etmek, bölgeye barış ve huzur getirmek amacıyla Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK) tarafından Suriye'nin kuzeyinde YPG/PKK ve DEAŞ terör örgütlerine karşı başlatılan ve Suriye Milli Ordusu (SMO) askerlerince desteklenen Barış Pınarı Harekatı kapsamında, Tel Abyad'da yaralar hızla sarılıyor.
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