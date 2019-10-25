Türk askeri Tel Abyad halkının yaralarını sarıyor

Klinikte 3 aylık bebeğini muayene ettiren baba Hasan el Ahmet, gazetecilere yaptığı açıklamada, Türk devletine teşekkür ederek, "Çocuğum bir süredir hastaydı. Askerler muayene ettiler ve ilacını verdiler. Allah onlardan razı olsun." dedi.