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Türk askeri Tel Abyad halkının yaralarını sarıyor

Barış Pınarı Harekatı kapsamında terör örgütü YPG/PKK'dan temizlenen Tel Abyad'da Türk askeri, yaraları sarmak için gıdadan sağlığa tüm yardım imkanlarını seferber etti.

25.10.2019 16:21 - Son Güncelleme: 25.10.2019 16:23
Türk askeri Tel Abyad halkının yaralarını sarıyor

Türkiye'nin güney sınırında oluşturulmaya çalışılan terör koridorunu yok etmek, bölgeye barış ve huzur getirmek amacıyla Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK) tarafından Suriye'nin kuzeyinde YPG/PKK ve DEAŞ terör örgütlerine karşı başlatılan ve Suriye Milli Ordusu (SMO) askerlerince desteklenen Barış Pınarı Harekatı kapsamında, Tel Abyad'da yaralar hızla sarılıyor.

Türk askeri Tel Abyad halkının yaralarını sarıyor

Yıllardır terör örgütü mensuplarının baskılarına maruz kalan bölge halkı, şimdilerde ise kendilerini teröristlerden kurtaran TSK desteğiyle yeni hayatlarına başlıyor.

Türk askeri Tel Abyad halkının yaralarını sarıyor

Uzun zamandır sağlık hizmeti almakta zorlanan halk için çalışmalarını tamamlayan TSK, terör örgütü mensuplarının yaktığı hastane yakınlarına getirdiği mobil klinikle Tel Abyad halkına sağlık hizmeti vermeye başladı.

Türk askeri Tel Abyad halkının yaralarını sarıyor

Klinikte 3 aylık bebeğini muayene ettiren baba Hasan el Ahmet, gazetecilere yaptığı açıklamada, Türk devletine teşekkür ederek, "Çocuğum bir süredir hastaydı. Askerler muayene ettiler ve ilacını verdiler. Allah onlardan razı olsun." dedi.

Türk askeri Tel Abyad halkının yaralarını sarıyor

Öte yandan TSK, tarafından kurulan mobil fırın, günde 8 saat çalışıyor ve günlük 3 bin 120 adet ekmek üretip dağıtıyor.

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